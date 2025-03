ASL Roma 6, attivati 8 nuovi posti letto all’Ospedale dei Castelli

La Asl Roma 6 annuncia l’apertura di 8 nuovi posti letto di holding area in carico alla Medicina presso l’Ospedale dei Castelli, un intervento fondamentale per supportare il Pronto Soccorso e migliorare la gestione dei pazienti in attesa di ricovero.

8 nuovi posti letto all’Ospedale dei Castelli per il decongestionamento del Pronto Soccorso

Il Direttore Generale della Asl Roma 6, dott. Arturo Cavaliere: «Apriremo entro la fine del mese almeno ulteriori 12 posti letto di area medica»

Il Direttore Generale della Asl Roma 6, dott. Arturo Cavaliere, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal personale sanitario nell’aver condiviso in modo tempestivo questo obiettivo: «Ringrazio in particolar modo il personale Infermieristico e Medico e per lo sforzo profuso in un contesto complesso. Il sovraffollamento dei Pronto Soccorso nel contesto nazionale – ricorda il Direttore Generale – richiede l’impegno e la responsabilità di tutti gli attori del sistema sanitario per trovare soluzioni efficaci. Il nostro obiettivo è aprire entro la fine del mese almeno ulteriori 12 posti letto di area medica, per continuare a migliorare la presa in carico dei pazienti e alleggerire il carico del Pronto Soccorso».

Il Direttore Sanitario, dott. Vincenzo Carlo La Regina, ha sottolineato l’importanza di questo ampliamento: «L’attivazione di questi posti letto consente una gestione più efficiente dei flussi di pazienti, migliorando la qualità dell’assistenza e riducendo i tempi di attesa».

La dott.ssa Carla Giancotti, Direttore f.f. del Dipartimento di Emergenza, ha aggiunto: «Si tratta di un passo significativo per ottimizzare i percorsi di emergenza-urgenza e garantire cure tempestive e adeguate a chi ne ha bisogno».

