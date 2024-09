La Asl Roma 6 potenzia i servizi nefrologici: nuove aperture di ambulatori e più medici

La Asl Roma 6 ha deciso di migliorare l’offerta dei servizi nefrologici, un passo avanti reso possibile dall’arrivo di tre nuovi medici nefrologi e di tre specializzandi in nefrologia all’ultimo anno di formazione.

La Asl Roma 6 potenzia i servizi nefrologici: i dettagli

Nei prossimi mesi, inoltre, l’organico crescerà ulteriormente con l’arrivo di altri due specialisti.

Grazie a questa nuova forza lavoro, la Asl ha deciso di riaprire l’ambulatorio nefrologico presso il Distretto di Frascati e di aprire un nuovo ambulatorio di Nefrodiabetologia all’Ospedale dei Castelli di Ariccia.

Il dottor Luca Di Lullo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi della Asl Roma 6, ha spiegato che l’obiettivo è ampliare i servizi per i cittadini, portando gli specialisti sempre più vicini ai pazienti, anziché costringerli a spostarsi tra ospedali distanti.

In particolare, la riapertura dell’ambulatorio a Frascati permetterà ai pazienti che risiedono nell’area Tuscolana di non doversi recare agli ospedali dei Castelli o di Anzio per essere seguiti dai nefrologi.

Un altro importante passo è l’apertura dell’ambulatorio dedicato ai pazienti con malattie renali legate al diabete mellito all’Ospedale dei Castelli.

Questa scelta risponde all’esigenza di offrire un servizio dedicato ai pazienti che soffrono di problemi renali causati dal diabete, molti dei quali già seguiti dai diabetologi, ma che ora potranno ricevere anche l’assistenza nefrologica di cui hanno bisogno.

Come prenotare

Per entrambi i nuovi ambulatori, sarà possibile prenotare le visite attraverso il numero verde RECUP o direttamente agli sportelli RECUP della Asl.

Apertura ambulatori

L’ambulatorio di Nefrologia a Frascati sarà aperto ogni lunedì mattina, mentre quello di Nefrodiabetologia all’Ospedale dei Castelli sarà disponibile il giovedì pomeriggio.

Questi nuovi servizi rappresentano un miglioramento significativo per i pazienti, che potranno ricevere cure specialistiche più vicine a casa e con maggiore rapidità.