Colleferro, venerdì la presentazione del libro sul sindaco pescatore Angelo Vassallo

Colleferro – Venerdì 7 marzo alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale R. Morandi, sarà presentato il libro “Il vento tra le mani. Vita politica del Sindaco pescatore” di Dario Vassallo, in cui racconta la vita politica di suo fratello Angelo, il sindaco pescatore di Pollica, e come maturò la sua vocazione per gli altri e per la politica.

Info e dettagli sull’evento

Il libro descrive la sua crescita personale e politica dagli anni Cinquanta, narrando la “Rivoluzione” che ha guidato con coraggio fino al sacrificio della sua vita, nonostante il rinnegamento da parte di molti per paura e interessi economici.

La narrazione include un’analisi dettagliata del delitto di mafia che ha posto fine alla vita di Angelo Vassallo il 5 settembre 2010, evidenziando le azioni e le complicità degli uomini coinvolti prima, durante e dopo l’evento tragico.

Scritto con freddezza e rigore, il libro racconta con precisione un pezzo di storia del Paese, ed è frutto di un lavoro di quattro anni che non lascia nulla al caso. L’uccisione di Angelo Vassallo non è solo un tragico episodio, ma l’emblema di una lotta incessante contro un sistema corrotto.

Questo libro intende mantenere viva la memoria di Angelo come un faro di giustizia e integrità, un esempio per tutti coloro che credono in un futuro migliore.

Alla presentazione saranno presenti, oltre all’autore, il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e il Sindaco di Castel San Pietro Romano Gianpaolo Nardi.

Maggiori info in locandina