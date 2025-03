Stagione teatrale a Colleferro, nuovo appuntamento con La Gazza ladra

Colleferro – Domenica 9 marzo nuovo appuntamento della stagione teatrale 2024/2025 con il balletto dell’Astra Roma Ballet: ecco tutti i dettagli sullo spettacolo.

Nuovo appuntamento della stagione teatrale a Colleferro

Un altro grande balletto dell’Astra Roma Ballet, storica compagnia di danza fondata nel 1985 e diretta da Diana Ferrara, Prima Ballerina Etoile del Teatro dell’Opera di Roma che per la stagione propone La Gazza ladra, novità assoluta.

Produzione liberamente tratta dall’omonima opera di Gioacchino Rossini su libretto di G. Gherardini. Lo spettacolo è firmato dal coreografo Paolo Arcangeli, artista dalle grandi doti creative, messe particolarmente in luce nella sua ultima ideazione, per la Compagnia ASTRA ROMA BALLET, ispirata all’opera mozartiana IL FLAUTO MAGICO, e acclamata in tutta Italia e nei festival internazionali. Lo spettacolo è impreziosito dalle VIDEOGRAFIE di Marco Schiavoni che, alterna all’attività di compositore, ha creato la musica di più di 200 balletti, quella di ideatore di grande fantasia e talento di videografie.

Il cast della nuova creazione coreografica è composto da otto affermati ballerini solisti della Compagnia. Una grande opera in forma ballettistica, questo è l’intento del coreografo Paolo Arcangeli con la compagnia Astra Roma Ballet, fondendo l’arte coreutica con il “Bel Canto”. Liberamente tratta dal libretto originale di G.Gherardini, il coreografo vuole concentrarsi sul personaggio di Ninetta, donna dotata di una grandissima forza d’animo, che per una serie di vicissitudini anche fortuite, mette a repentaglio la propria vita per proteggere la sua integrità e la sua famiglia.

Attraverso la costruzione di assiemi, soli, quartetti e duetti in continuo movimento, il coreografo vuole rispettare il “senso” musicale del genio rossiniano, rappresentando una storia appassionante, con sfumature fresche, frizzanti ed accattivanti.

Appuntamento a Domenica 9 marzo ore 18.00, presso il Teatro Vittorio Veneto, Via Artigianato 47, Colleferro.