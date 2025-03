Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Fabelmans

00:00 Porta a Porta

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Rocco Schiavone S6E3 – Le ossa parlano

23:20 Linea di confine – Il caso David Rossi

00:45 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Elena Zucchini

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6648

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Fuori dal coro

00:56 Non fidarti di nessuno

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:37 Guinness – Lo show dei record

00:54 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Geostorm

23:38 Virus letale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:40 Barbero risponde

00:10 La7 Doc

01:10 Tg La7

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

00:30 Free Guy – Eroe per gioco

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Ex – Amici come prima!

23:30 Ex

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:10 Survivor

23:03 The Accountant

Rai 4

20:35 Criminal Minds XI ep.6

21:19 Alert: Missing Persons Unit S2E5

22:02 Alert: Missing Persons Unit S2E6

22:49 L’uomo di Toronto

00:41 Criminal Minds XI ep.6

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:14 Nella valle di Elah

23:39 Cavalli selvaggi

Rai 5

20:29 I Pirenei con Michael Portillo – S1E2

21:15 Art Night Puntata 7 – Sulle orme del Leone di Venezia

22:18 Come ridevamo – Puntata del 27/02/2025

23:09 David Bowie: Finding Fame – Nascita di una star

00:41 Pino Daniele Live

01:08 Rock Legends: The Police

01:30 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Fuori controllo

23:05 Movie Mag

23:35 La donna che visse due volte

01:55 Quello che non so di lei

Rai Premium

20:25 Un Professore – S1E12 – Nietzsche

21:20 Stasera tutto è possibile

00:00 La nave dei sogni – Viaggio di nozze in Florida

01:45 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Atto di forza

23:30 Fotografando Patrizia

Twentyseven

21:12 Ben Hur

23:20 Io sono tu

01:17 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:00 Varian Fry – Un eroe dimenticato

LA7d

20:15 Ci vediamo in Tribunale

21:15 White Oleander – Oleandro Bianco

23:20 The Women

La 5

20:14 Uomini e donne

21:39 Bridget Jones’s Baby

23:58 The wedding date – L’amore ha il suo prezzo

01:31 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

23:00 Take My Tumor – Chirurgia estrema

00:00 Il bambino con la testa all’ingiù

00:55 Il tumore da 90 chili

Cine34

21:00 Una festa esagerata

22:47 Cose da pazzi

00:18 Missione eroica – I pompieri 2

Focus

20:26 Com’erano fatti gli animali preistorici – PrimaTv

21:26 I campioni del regno animale – PrimaTv

22:23 Licaoni nella terra dei leoni

23:29 Hitler’s secret sex life

00:29 Naziste – Le donne che aiutarono Hitler

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Ludwig

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:19 The Mentalist

21:15 Law & Order: Unita’ Speciale

22:59 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Upgrade

23:16 THE BIG BANG THEORY

01:31 One Piece

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:15 WWE NXT

00:10 Quei cattivi ragazzi

01:05 Caught! Magilla

Rai Storia

20:00 Domenica con Mina e Lucio Battisti a Teatro 10, 23 aprile 1972

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il massacro di Katyn la verità negata

21:10 Mai + trasmessi – 1973 serata con Carla Fracci

22:05 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano

23:35 Le staffette della memoria

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

