Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Belcanto – S1E3 – Don Giovanni

22:45 Belcanto – S1E4 – Casta Diva

23:45 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 99 da battere

23:45 90°… del Lunedì

00:53 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Erica Mou

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:24 Tg4

21:02 4 di sera

21:05 Meteo.it

21:07 La Promessa – PrimaTv

21:23 Quarta Repubblica

00:57 Mia moglie è una strega

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:34 Grande Fratello

01:35 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Wonder Woman

00:14 Sport Mediaset Monday Night

00:49 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:40 Il capitalista

23:15 La7 Doc

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Terrybilmente Divagante

23:55 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:10 Un uomo tranquillo

23:29 Transporter 3

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.4

21:19 Fuori dall’oscurità

22:44 Crimes of the Future

00:30 Anica appuntamento al cinema

00:33 Criminal Minds XI ep.4

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:13 Gangster Squad

23:17 Il grande Gatsby

01:55 Note di cinema

Rai 5

20:19 Italian Beauty – E15

21:15 Adulti nella stanza

23:19 Concerto di Capodanno di Roma – La Nuvola in Musica

00:22 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

01:22 Rai News Notte

Rai Movie

21:09 Sfida all’O.K. Corral

23:20 L’uomo che uccise Liberty Valance

01:35 Lo sbarco di Anzio

Rai Premium

20:25 Un Professore – S1E8 – Guy Debord

21:20 Gemelli, cucina e amore

22:50 Dawn – Segreti sepolti

00:25 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Australia

00:10 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

01:10 Sex School

Twentyseven

21:18 I gemelli

23:20 Una vita da gatto

00:51 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 La Bibbia: Mosè

22:45 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 La frode

23:20 Swimming Pool

01:20 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:15 Uomini e donne

21:40 Collateral Beauty

23:33 A passo di danza

01:15 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:40 La clinica del pus

Cine34

21:00 Il pesce innamorato

22:46 Vi racconto

22:55 Forever Young

Focus

20:33 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:25 Storie maledette

23:35 I grandi misteri della Bibbia

01:35 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Capitaine Marleau

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:14 C.S.I. – Scena del crimine

23:03 Law & Order: Special Victims Unit

00:48 La signora di mezzanotte (Perry Mason)

Italia 2

20:01 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:30 THE BIG BANG THEORY

01:48 One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: SOS miniere

23:20 WWE Raw

01:15 Caught! Magilla

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Hatshepsut Regina d’Egitto

21:10 Storia della costiera amalfitana

22:05 La bussola e la clessidra – Preistoria

23:05 Il declino di Hitler – Operazione Barbarossa

23:55 La politica estera di Roosevelt

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Hatshepsut Regina d’Egitto

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio