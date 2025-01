Tivoli, discarica abusiva di rifiuti pericolosi: denunciata 43enne

Tivoli – Denunciata una donna 43enne per il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi: intervengono i Carabinieri.

I dettagli sulla denuncia

L’attività, eseguita grazie al prezioso supporto dell’Aliquota Forestale, è nata da un mirato servizio di controllo delle discariche abusive nel territorio di Tivoli, in adesione alle normative vigenti. Da una approfondita analisi, i Carabinieri sono riusciti ad individuare la discarica abusiva nell’area di pertinenza dell’abitazione che la donna, già sottoposta agli arresti domiciliari per altri reati, aveva preso in locazione.

Nell’area sono stati rinvenuti diversi rifiuti pericolosi come taniche con residui di olio motore, batterie di veicoli, un frigorifero industriale, guaine catramate ma anche rifiuti non pericolosi come vari pneumatici, rifiuti plastici e ferrosi di vario genere.

L’area, un terreno di circa 200 mq, è stata sequestrata mentre la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Tivoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo