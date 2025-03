Spaccio a Bracciano e dintorni, i controlli: tre arresti e sei denunce

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli contro lo spaccio di droga: arresti e denunce a Bracciano e dintorni, ecco cosa emerge

Al termine delle operazioni i militari hanno sequestrato complessivamente quasi 100 g di cocaina, 200 di hashish e 25 di marijuana, arrestato tre uomini, responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, denunciato 6 soggetti e segnalato all’Autorità amministrativa otto consumatori.

Nel dettaglio, a Morlupo, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno perquisito due persone, un italiano di 45 anni e un cittadino kosovaro di 32 anni. Nel primo caso le operazioni si sono concentrate nel centro storico, ove, sotterrati in una cantina i militari hanno rinvenuto circa 46 grammi di cocaina. Nel secondo caso, invece, i Carabinieri hanno scoperto 42 g di hashish, 18 di marijuana e 23 di cocaina, sostanze destinate al mercato illecito. Gli arrestati sono stati portati nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Stazione di Manziana hanno sorpreso un cittadino italiano di 22 anni mentre tentava di disfarsi delle sostanze in suo possesso durante il controllo. Nonostante il tentativo, i militari sono riusciti a recuperare quasi 20 g di hashish e marijuana, nonché circa 1 g di cocaina. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante le attività, sono stati denunciati diversi soggetti: cinque per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e uno per essere stato sorpreso in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello. Sono otto invece, le persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, principalmente hashish e marijuana, tre delle quali sono risultate minorenni.

I controlli si inseriscono in un più ampio contesto di prevenzione e contrasto alla criminalità che la Compagnia svolge sotto l’attenta direzione delle Procure di Tivoli e Civitavecchia.

Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.