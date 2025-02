Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Senior

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il giorno più bello

23:10 Tango

00:39 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Mônica Salmaso e Teco Cardoso

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6645

21:25 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:29 4 di sera

21:18 Quarto grado

00:56 All Rise

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:38 Le onde del passato – PrimaTv

23:54 TG5

00:40 Supereroi

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Io sono vendetta

23:18 Terminator Genisys

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Cucine da incubo Italia

00:00 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Fratelli di Crozza

23:40 Che tempo che fa

20 — Venti

20:02 THE BIG BANG THEORY

21:09 Lara Croft: Tomb Raider

23:09 Big Game – Caccia al Presidente

00:57 Arrow

Rai 4

20:32 Criminal Minds XI ep.3

21:19 L’uomo di Toronto

23:09 Samaritan

00:48 Anica appuntamento al cinema

00:51 Wonderland pt.21

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:19 I ponti di Madison County

00:05 Ore 15:17 – Attacco al treno

01:59 Somewhere

Rai 5

20:22 Italian Beauty – E14

21:15 Balletto – Don Chisciotte (Teatro dell’Opera di Roma)

23:01 Elvis Presley ’56 Special

00:00 Sting Live At Chambord

01:35 Rai News Notte

Rai Movie

21:06 La donna che visse due volte

23:20 Suburra

Rai Premium

20:20 Un Professore – S1E6 – Giordano Bruno

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S4E1 – Provaci ancora, Imma

23:15 Un passo dal cielo – S8E11 – La casa dei ricordi – 1 parte

00:15 Un passo dal cielo – S8E12 – La casa dei ricordi – 2 parte

01:10 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 L’iniziazione

23:15 Paris Pigalle

01:20 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

Twentyseven

21:14 Arma letale

23:26 L’uomo che fissa le capre

01:09 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Qualcosa di buono

22:55 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in Tribunale

20:45 Ci vediamo in tribunale

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:13 Uomini e donne

21:39 Licenza di matrimonio

23:30 Grande Fratello

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

23:05 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Grand Hotel Excelsior

23:27 Ricky & Barabba

01:20 E allora mambo

Focus

20:32 Visti dal cielo – misteri di questo mondo

21:27 Tani: storia dei faraoni dimenticati

22:25 Carnac: Looking for the lost kingdom

23:42 Lo sapevi che?

23:59 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

01:49 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

Giallo

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:16 Chicago P.D.

23:01 Law & Order: Special Victims Unit

00:52 Delitto nel Jura

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:14 White Noise: The Light

23:19 Chiamata senza risposta

01:07 One Piece

DMAX

21:25 Basco Rosso

22:30 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

23:35 Border Security: Nord Europa

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Hirohito l’era della splendente armonia

21:10 Le Ragazze – Puntata del 22/05/2023

22:00 I fratelli della foresta: la resistenza all’URSS

22:55 I predatori dell’arte perduta

23:45 Ferdinando Magellano e la via delle spezie

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio

