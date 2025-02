Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Che Dio ci aiuti – S8E1 – Un nuovo inizio

22:40 Che Dio ci aiuti – S8E2 – Libero arbitrio

23:40 Porta a Porta – Puntata del 27/02/2025

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Detectives – Casi risolti e irrisolti

23:50 Come ridevamo

00:50 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Franco D’Andrea

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6644

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:55 Drive up 2025

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:36 Grande Fratello

01:41 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Harry Potter e i doni della morte: Parte I

00:21 In Time

02:28 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:25 Celebrity Chef – Anteprima

20:35 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:35 A testa alta

23:05 Innocenti bugie

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Only Fun – Comico Show

00:05 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:11 THE BIG BANG THEORY

21:10 Big Game – Caccia al Presidente

23:00 Dracula Untold

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.2

21:20 Delitti in paradiso XIII ep.1

22:22 Delitti in paradiso XIII ep.2

23:25 L’intruso

01:07 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:14 Testimone involontario

23:14 Ancora 48 ore

01:13 Confidenze ad uno sconosciuto

Rai 5

20:26 Italian Beauty – E13

21:17 Concerto del Teatro La Fenice (dir. D. Harding, 2025)

22:57 Pino Daniele Live

23:24 Rock Legends: Talking Heads

23:48 Jimi Hendrix, Electric Church

01:17 Rai News Notte

01:19 Dorian.L’arte non invecchia – S2E6 – Henri Cartier-Bresson

Rai Movie

21:10 Sicario

23:10 Soldado

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:17 Il Clan dei Marsigliesi

Rai Premium

20:20 Un Professore – S1E4 – Platone

21:20 Morte in Normandia

23:05 Detective a passo di danza

00:35 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Machete

23:25 Joker – Wild Card

Twentyseven

21:14 I dieci Comandamenti

23:35 Il principe e la ballerina

01:46 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il mistero delle lettere perdute

23:30 Guerra e Pace

23:55 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 The Queen – La regina

23:10 Diana – La storia segreta di Lady D

01:15 Lady Diana e la sua storia

La 5

20:13 Uomini e donne

21:38 Il bacio che aspettavo

23:39 Pitch perfect 2

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Paolo Borsellino

00:57 Al lupo! Al lupo!

Focus

20:32 Visti dal cielo – misteri di questo mondo

21:27 I grandi misteri della Bibbia

23:37 Lo sapevi che?

23:54 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 Vera

23:10 Alexa: vita da detective

TOP Crime

20:16 The Mentalist

21:15 Delitto nel Jura

23:19 Law & Order: Special Victims Unit

01:03 Law & Order: Unità Speciale

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Chiamata senza risposta

23:09 The Cell 2 – La soglia del terrore

01:02 One Piece

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Ugo Foscolo. La bellezza e la poesia civile

21:10 5000 anni e + Elam, la scrittura perduta

22:05 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 3 – La battaglia di Hastings

23:10 Anno Santo. Pellegrini nella Storia

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

