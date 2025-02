Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Speciale Ulisse – Pompei una grande scoperta

21:45 Ricatto d’amore

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Rocco Schiavone S6E2 – OSSA LOQUUNTUR

23:20 Linea di confine

00:45 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Simone Zanchini

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6643

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Fuori dal coro

00:59 Prigioniero nel buio

Canale 5

20:01 TG5

20:31 Striscia la notizia

20:47 Juventus – Empoli

23:00 Coppa Italia Live

23:51 TG5

00:35 Tu mi nascondi qualcosa

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre

00:00 Insieme per forza

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata particolare

23:40 Barbero risponde

00:10 Tg La7

00:20 Otto e mezzo

TV8

20:25 Celebrity Chef – Anteprima

20:35 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:35 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo

23:35 Io prima di te

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Ex

23:40 Teresa Mannino – Il giaguaro mi guarda storto

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.1

21:20 Alert: Missing Persons Unit S2E3

22:03 Alert: Missing Persons Unit S2E4

22:52 211 – Rapina in corso

00:18 Criminal Minds XI ep.1

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:15 Schegge di paura

23:55 Cape Fear – Il promontorio della paura

Rai 5

20:21 Italian Beauty – E12

21:15 Il Potere delle Idee – Martin Wolf

22:02 Come ridevamo – Puntata del 20/02/2025

22:53 Sting Live At Chambord

00:29 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E6

01:12 Rai News Notte

01:14 Dorian. L’arte non invecchia – S2E5 – Medardo Rosso e Ardengo Soffici

Rai Movie

21:10 La promessa dell’assassino

22:50 Movie Mag

23:25 Under Suspicion

Rai Premium

20:20 Un Professore – S1E2 – Roland Barthes

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 25/02/2025

00:00 La Nave dei Sogni – Viaggio di nozze in Zambia

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 The crew – Missione impossibile

23:15 L’usignolo e l’allodola

Twentyseven

21:18 I dieci Comandamenti

23:19 Free Willy – Un amico da salvare

01:20 Colombo

02:51 Schitt’s Creek

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:00 Tutto l’amore per Grace

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 I segreti di Osage County

23:30 Frida

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

23:15 Gemelli siamesi

00:10 L’uomo con il pene sul braccio

01:05 L’uomo senza pene

Cine34

21:00 E fuori nevica!

22:53 Sms – Sotto mentite spoglie

00:31 No Problem

Focus

20:32 Visti dal cielo – misteri di questo mondo

21:28 Il supervulcano di Yellowstone

22:27 I fantasmi della foresta

23:40 Tg5 – Speciale

00:39 Lo sapevi che?

00:56 Hitler’s secret sex life – PrimaTv

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:18 The Mentalist

21:16 Law & Order: Unita’ Speciale

23:02 Law & Order: Special Victims Unit

00:55 FBI: Most Wanted

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:15 WWE NXT

00:10 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La Serenissima e la Superba. Venezia e Genova in lotta –

21:10 La madre di Torino

22:05 Di padre in figlio. Vita da tifosi

23:35 5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità – Dall’Irlanda al Canada, il cavo che cambiò il mondo

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio