Arriva anche a Segni il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa di Poste Italiane dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Segni, lavori all’ufficio postale: in arrivo anche il progetto per i servizi della Pubblica Amministrazione. Ecco tutti i dettagli

Sono partiti infatti i lavori di ammodernamento della sede di Corso Vittorio Emanuele che comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Segni la continuità di tutti i servizi attraverso un prefabbricato modulare a uso ufficio collocato nelle immediate adiacenze dell’ufficio postale e disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Presso la nuova sede temporanea saranno disponibili due sportelli polifunzionali abilitati a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La sede è inoltre dotata di una sala consulenza per investimenti e finanziamenti. A disposizione anche un ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Segni avranno una durata stimata di circa tre mesi.

Sempre nell’ambito del Progetto Polis, sono partiti i lavori di ammodernamento anche nella sede di Monte Compatri, in Via Alfredo Serranti, 6. Durante l’intera durata degli interventi Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi con uno sportello dedicato presso la sede di Monte Porzio Catone, in via Frascati, 21, disponibile secondo i consueti orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35, dotato di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

A disposizione dei cittadini anche l’ufficio postale Laghetto di Monte Compatri, in Via Casilina, Km 23.400, che osserva orario dal lunedì al venerdì fino alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, anch’esso dotato di ATM Postamat, per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Foto di repertorio