Segni, blitz in un centro di autodemolizione: sequestrati 275 mezzi

Ieri mattina, a Segni i militari della locale Stazione, insieme a quelli del Nucleo Carabinieri Forestale di Segni, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto di illeciti in materia ambientale, operato congiuntamente al personale del NIPAAF di Roma, dell’Arpa Lazio, del Comune e della Polizia Locale di Segni, al termine di un controllo eseguito presso un centro di autodemolizione segnino, hanno denunciato tre persone del luogo indiziate gravemente di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi in concorso, realizzazione di uno scarico industriale non autorizzato e per la violazione delle procedure relative al trattamento dei veicoli fuori uso.

Blitz a Segni nella mattina di ieri, tre denunce: i dettagli

Nello specifico i Carabinieri all’interno dell’attività hanno rinvenuto, all’interno di due aree non inserite nell’autorizzazione ambientale e ricadenti in zone a destinazione urbanistica “agricola” e “residenziale” nonché sottoposte a vincolo paesaggistico, 273 veicoli e 2 motoveicoli dichiarati fuori uso ritenuti rifiuti pericolosi nonché uno scarico industriale realizzato in assenza della prescritta autorizzazione.

Le due aree, con superficie complessiva di circa 4500 mq, sono state sottoposte a sequestro penale e affidate in custodia giudiziale al legale rappresentante della predetta attività.

La loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Velletri poiché gli indagati rischiano l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 2600 a 26.000 euro per la gestione illecita di rifiuti pericolosi mentre per la realizzazione dello scarico industriale non autorizzato la pena prevista è l’arresto da due mesi a due anni o un’ammenda da 1.500 a 10.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.