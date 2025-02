Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Belcanto – S1E1 – La regina della notte

22:45 Belcanto – S1E2 – Ave Maria

23:45 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 99 da battere

23:40 90°… del Lunedì

00:50 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Simona Sciacca

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

00:58 Il premio

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:36 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Aquaman

00:13 Sport Mediaset Monday Night

00:48 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:45 Lirica Ucraina

00:30 Tg La7

00:40 Otto e mezzo

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Teresa Mannino – Il giaguaro mi guarda storto

23:40 Only Fun – Comico Show

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:10 Programmato per uccidere

23:08 John Wick

01:10 Arrow

Rai 4

20:35 Criminal Minds X ep.22

21:20 Samaritan

23:01 Double Impact – Vendetta finale

00:51 Anica appuntamento al cinema

00:54 Criminal Minds X ep.22

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:17 Firewall – Accesso negato

23:26 Paura e delirio a Las Vegas

01:44 Note di cinema

Rai 5

20:19 Italian Beauty – E10

21:15 Illusioni perdute

23:42 Sciarada – Il circolo delle parole: L’atlante che non c’è – Vigata, Montelusa e la Sicilia del Commissario Montalbano

00:39 Rock Legends: Jethro Tull

01:03 Rock Legends: Leonard Cohen

Rai Movie

21:10 Hostiles – Ostili

23:25 Bandolero!

01:15 I 9 di Dryfork City

Rai Premium

20:20 Non dirlo al mio capo S2E10 – Voce del verbo amare

21:20 Detective a passo di danza

22:50 Dawn

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 The Illusionist – L’illusionista

23:20 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

00:10 Sex School

01:10 Adulthood – Una stripper a Marsiglia

Twentyseven

21:15 Un poliziotto alle elementari

23:25 Le Crociate

01:52 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Giacobbe

22:50 Indagine ai confini del sacro

23:20 Ucraina, tre anni di guerra

23:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 A Civil Action

23:20 La giuria

01:30 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:40 Un segreto tra di noi

23:45 I circuiti dell’amore

01:23 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:40 La clinica del pus

Cine34

21:00 Baciato dalla fortuna

22:57 Vi racconto

23:05 Croce e delizia

01:09 Crema, cioccolato e pa… prika

Focus

20:36 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’ – PrimaTv

21:26 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

23:21 Lo sapevi che?

23:33 I grandi misteri della Bibbia

01:49 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Capitaine Marleau

01:20 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:16 The Mentalist

21:16 C.S.I. – Scena del crimine

23:07 Law & Order: Special Victims Unit

00:58 Perry Mason: Per un antico amore

Italia 2

20:29 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:40 THE BIG BANG THEORY

01:54 One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: SOS miniere

23:15 WWE Raw

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – L’Encyclopedie il Manifesto dell’Illuminismo – 24/02/2025

21:10 Anno Santo. Pellegrini nella Storia

22:05 La bussola e la clessidra – La via del guerriero – Khunbish messaggero mongolo

23:10 L’ascesa di Hitler – Notte dei lunghi coltelli

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – L’Encyclopedie il Manifesto dell’Illuminismo

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

