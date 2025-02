Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S4E1 – Provaci ancora, Imma

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1

00:50 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E2 – Incidente diplomatico

21:50 N.C.I.S. Origins S1E2 – Un nuovo inizio – Parte seconda

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Fame d’amore

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:24 Zona bianca

00:57 Steve Jobs

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Paperissima Sprint

21:29 Riassunto – tradimento

21:32 Tradimento – PrimaTv

00:15 Pressing

Italia 1

20:25 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:11 American Dad! – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Nazification

00:00 Tg La7

00:10 ArtBox

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Innocenti bugie

23:40 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

01:15 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:05 John Wick

23:07 Amici per la morte

01:08 Arrow

Rai 4

20:33 Alert: Missing Persons Unit S2E2 Benjamin Franklin

21:20 L’intruso

23:01 The Watcher

Iris

21:13 Deepwater: Inferno sull’Oceano

23:19 Race: Il colore della vittoria

01:50 Grace di Monaco

Rai 5

20:48 Movie Mag – Puntata del 19/02/2025

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E1

22:14 Lezioni di Piano S1E1 – Emergency

22:43 Essere Maxxi – Letizia Battaglia

23:12 Fiore gemello

00:44 Rai News Notte

00:45 Tuttifrutti – 2024 – 2025 – Puntata 22

Rai Movie

21:10 Un viaggio a quattro zampe

22:45 Queen Bees – Emozioni senza età

00:25 C’era una volta

Rai Premium

21:20 The Voice Senior – Blind Auditions del 21/02/2025

00:00 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E108

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E109

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Joker – Wild Card

23:10 Giovanna la pazza

01:20 Vite da escort

Twentyseven

21:19 Le Crociate

00:01 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia

01:35 Scuola di Polizia

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Closing the Ring

23:40 Remember me

01:05 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Ci vediamo in tribunale

21:20 Miss Marple: c’è un cadavere in biblioteca

23:10 Miss Marple: omicidio al vicariato

01:00 Boston Legal

La 5

20:12 Endless Love

21:10 I circuiti dell’amore

22:58 Amici di Maria

Real Time

20:10 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

21:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Poveri ma ricchissimi

22:58 E’ per il tuo bene

00:50 South Kensington

Focus

20:27 I grandi misteri della Bibbia

21:29 Freedom – Oltre il confine

00:48 Dehesa – La foresta delle meraviglie

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

22:55 Jacobs: un veterinario per agente

00:50 Tandem

TOP Crime

20:16 The Mentalist

21:16 Perry Mason: Per un antico amore

23:21 Maigret e il dossier scomparso

Italia 2

20:17 The Middle

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:32 La cosa

01:41 Dragon Ball Z: Le origini del mito

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Border Security: Nord Europa

23:15 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Paola Dubini

20:30 Passato e Presente – Juan Peron Presidente

21:10 Sulla mia pelle

22:45 Viaggio in Sicilia – E2 – La mia Palermo

23:30 ’14-’18 Storie della Grande Guerra – Luca Comerio. L’uomo con la macchina da presa

23:55 Pillole Argo Dove nascono i sogni

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Juan Peron Presidente

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

