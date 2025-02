Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Ora o mai più

23:55 TG1 Sera

23:58 Ora o mai più

01:20 Serenight

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Elsbeth S1E5 – La raccattapalle

22:10 Elsbeth S1E6 – Orecchio per orecchio

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 BlobOscar

20:15 La Confessione

21:20 Indovina chi viene a cena

23:10 TG3 Mondo

23:35 TG3 Agenda del Mondo

23:40 Meteo 3

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Nati con la camicia

23:59 The Game – Nessuna regola

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 C’è posta per te

00:56 Speciale Tg5

01:44 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Dolittle

23:25 Il Re Scorpione 2: Il destino di un guerriero

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Anticamera con vista

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

01:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:00 Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:05 Amici per la morte

23:11 Constantine

Rai 4

20:32 Fast Forward S8E6

21:21 211 – Rapina in corso

22:53 Una preghiera prima dell’alba

Iris

21:13 Nomis

23:14 Spy Game

01:42 Cliffhanger – L’ultima sfida

Rai 5

20:46 Spartiacque – S1E1

21:14 Teatro – Il silenzio dei comunisti Prima

23:21 Apprendisti Stregoni – Io, Govi e lei

00:33 El Amanecer

01:11 Contemporary Tango

Rai Movie

21:10 Quanto basta

22:45 House of Gucci

01:30 Minari

Rai Premium

21:20 Un passo dal cielo – S8E11 – La casa dei ricordi – 1 parte

22:15 Un passo dal cielo – S8E12 – La casa dei ricordi – 2 parte

23:10 Mina Settembre – S3E11 – La scemità degli uomini

00:15 Mina Settembre – S3E12 – La profezia del ciuccio

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 L’usignolo e l’allodola

23:20 Skin: la storia del nudo nei film

01:50 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

Twentyseven

21:19 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia

23:05 Il professore matto

00:47 La tenera canaglia

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Emil e i detectives

22:55 Il tormento e l’estasi

01:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:25 Ci vediamo in tribunale

21:20 American Crime Story

01:20 Giustizia imperfetta

La 5

20:08 Endless Love

21:10 Rosamunde Pilcher: Un amore senza tempo

23:06 A casa con i suoi

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Il Dottor Alì

00:20 Body Bizarre

Cine34

21:15 La Vergine, il Toro e il Capricorno

23:11 Dove vai tutta nuda?

01:04 L’ onorevole con l’amante sotto il letto

Focus

20:16 Tulum e il crepuscolo dei Maya

21:27 Hitler’s secret sex life – PrimaTv

22:20 Naziste – Le donne che aiutarono Hitler – PrimaTv

23:28 Dall’alba al tramonto

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:05 Vera

01:05 Tandem

TOP Crime

20:13 The Mentalist

21:14 Maigret e il dossier scomparso

23:14 Morte di un editore (Perry Mason)

Italia 2

20:13 The Middle

21:15 La cosa

23:31 Nave fantasma

DMAX

20:35 Affari di famiglia

21:25 Cops Spagna

23:25 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Marcello Veneziani

20:30 Passato e Presente – Sophie Scholl. La rosa bianca

21:10 Prova d’orchestra

22:25 Brotherhood

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Sophie Scholl. La rosa bianca

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

