Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Senior

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il mio nome è Vendetta

23:05 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Tommaso Novi

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6640

21:25 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarto grado

00:56 All Rise

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:38 Le onde del passato – PrimaTv

23:55 TG5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Safe House – Nessuno è al sicuro

23:51 Terminator 2: Il giorno del giudizio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:25 Celebrity Chef – Anteprima

20:35 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:35 Cucine da incubo Italia

00:00 The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Fratelli di Crozza

23:40 Che tempo che fa

01:00 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:11 THE BIG BANG THEORY

21:10 Constantine

23:39 Giustizia privata

Rai 4

20:35 Criminal Minds X ep.21

21:19 Double Impact – Vendetta finale

23:10 La furia di un uomo – Wrath of Man

01:15 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:15 Gli spietati

23:57 Fino a prova contraria

Rai 5

20:19 Italian Beauty – E9

21:14 Opera – Aida (Dir. L. Maazel, Teatro all

23:57 Pink Floyd / Syd Barrett: Have You Got It Yet?

Rai Movie

21:10 L’uomo che sapeva troppo

23:15 In the Mood for Love

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Non dirlo al mio capo S2E8 – Lo sguardo degli altri

21:20 Mina Settembre – S3E11 – La scemità degli uomini

22:15 Mina Settembre – S3E12 – La profezia del ciuccio

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Per sesso o per amore?

23:10 Sade – Segui l’istinto

01:05 Il profumo di Yvonne

Twentyseven

21:15 Il professore matto

23:09 Quella sporca dozzina

01:50 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Tutto l’amore per Grace

23:05 Effetto Notte – TV2000

23:40 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 Le regole del delitto perfetto

02:35 ArtBox

La 5

20:13 Uomini e donne

21:39 A casa con i suoi

23:39 Grande Fratello

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

23:05 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Ricky & Barabba

22:52 Roba da ricchi

01:06 Tutta da scoprire

Focus

20:36 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’ – PrimaTv

21:28 Tulum e il crepuscolo dei Maya

22:26 Naachtun: La citta’ scomparsa dei Maya

23:44 Lo sapevi che?

00:03 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

Giallo

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:14 The Mentalist

21:15 Chicago P.D.

22:59 Law & Order: Special Victims Unit

00:54 Delitto a Mulhouse

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:15 Nave fantasma

23:13 Arac Attack – Mostri a otto zampe

DMAX

21:25 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

23:35 Border Security: Nord Europa

01:25 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il Ku Klux Klan alle radici dell’odio

21:10 Le Ragazze – Puntata del 17/04/2023

22:00 Malcolm X: giustizia ad ogni costo

22:50 Sipario catodico Luca Ronconi, ritratto del regista da grande

23:40 Athanasius Kircher, l’uomo che sapeva tutto

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Iconologie Quotidiane I ed. – Andy Warhol

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

