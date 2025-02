Nemi si conferma tra i comuni virtuosi del Lazio nella gestione dei rifiuti, ottenendo il prestigioso riconoscimento di Comune Riciclone 2025 nell’ambito del 9° Ecoforum del Lazio, organizzato da Legambiente. Il premio è stato assegnato il 20 febbraio 2025 a Roma, presso la sede del CSV Lazio ETS, in occasione della cerimonia di premiazione dedicata alle realtà che si sono distinte per le buone pratiche in materia di economia circolare e raccolta differenziata.

La premiazione

Alla premiazione ha partecipato il Sindaco di Nemi insieme al delegato Consigliere Comunale Alberto Beccia che da tempo è anche il coordinatore della protezione civile di Nemi, che ha ritirato l’attestato di merito alla presenza di istituzioni, esperti del settore, media e società civile. Un riconoscimento che attesta l’impegno costante del Comune e dei cittadini nel migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale.

Un traguardo importante per la sostenibilità

Il premio di Comune Riciclone viene conferito ai comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi normativi e con le strategie di sostenibilità ambientale promosse a livello regionale e nazionale. Nemi ha dimostrato una crescita significativa nella gestione dei rifiuti, migliorando non solo la percentuale di differenziazione ma anche la qualità della raccolta, contribuendo attivamente alla riduzione dei rifiuti indifferenziati.

Le dichiarazioni del Sindaco

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che premia gli sforzi della nostra comunità e delle istituzioni locali nella tutela dell’ambiente. Il nostro impegno è quello di continuare su questa strada, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e migliorando sempre di più il servizio di raccolta differenziata”, ha dichiarato il Sindaco di Nemi. “Ringraziamo Legambiente per questo attestato di merito e soprattutto i cittadini, veri protagonisti di questo risultato, che con attenzione e senso civico contribuiscono ogni giorno a rendere Nemi un comune sempre più sostenibile”.

Prospettive future

Il Comune di Nemi punta a consolidare e migliorare ulteriormente i risultati ottenuti, implementando nuove soluzioni per ottimizzare la gestione dei rifiuti e ridurre ulteriormente l’indifferenziato. Tra le iniziative future, si prevede l’introduzione di sistemi innovativi per il monitoraggio della raccolta e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle attività commerciali.

La premiazione a Comune Riciclone 2025 rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per nuove sfide nell’ambito dell’economia circolare, confermando Nemi come esempio virtuoso per l’intero territorio regionale.