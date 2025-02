Al via i lavori per il rifacimento dei ponti di ingresso a Nemi

Una giornata storica per Nemi: questa mattina sono ufficialmente iniziati i lavori per il rifacimento dei tre ponti di accesso alla cittadina dalla dorsale nord (Via dei Laghi).

Dopo anni di attesa e difficoltà, finalmente prende il via un intervento cruciale per la sicurezza e la viabilità dell’area, grazie alla collaborazione tra il Comune di Nemi e la Città Metropolitana di Roma Capitale. Determinante l’impegno del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del Vice Sindaco Pierluigi Sanna, del Consigliere delegato Manuela Chioccia, del Consigliere Stefano Cacciotti, dell’ex Consigliere Metropolitano Giovanni Libanori e del Consigliere regionale Edy Palazzi, già vice sindaco di Nemi.

Un investimento strategico per il futuro di Nemi

L’intervento, reso possibile grazie ai finanziamenti stanziati con due “Decreti Ponti” del Governo attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede un investimento totale di 3,9 milioni di euro. Un lavoro reso possibile dal contributo fondamentale degli uffici tecnici della Viabilità Sud della Città Metropolitana di Roma, che hanno affrontato con dedizione la complessità della progettazione e l’avvio del cantiere.

La chiusura dell’accesso principale dalla dorsale nord ha causato forti disagi per i residenti e per il turismo locale per ben sette anni. Nonostante questo, Nemi ha continuato a crescere, registrando un aumento del 15% delle presenze turistiche su base annua, grazie a un’offerta culturale e naturalistica sempre più ampia e ad eventi di richiamo nazionale. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Alberto Bertucci, ha lavorato incessantemente per garantire il progresso della città, realizzando importanti opere di messa in sicurezza su Via dei Laghi, Via Nemorense, Via Nemi Lago e Via Roma.

Il commento del Sindaco

“Questo traguardo arriva dopo anni di impegno e difficoltà, specialmente a seguito del crollo del Ponte Morandi, che ha acceso l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture in tutto il Paese. Ora, finalmente, possiamo guardare al futuro con ottimismo: con l’avvio dei lavori, si apre una nuova fase di crescita e sviluppo per Nemi.”, ha dichiarato il Sindaco Bertucci.

Obiettivi e tempi di realizzazione

I lavori, che dureranno circa un anno, mirano a:

Ripristinare un collegamento essenziale per la viabilità locale e regionale;

Migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali;

Sostenere la continua crescita turistica ed economica del territorio.

L’Amministrazione Comunale ha garantito il massimo impegno per minimizzare i disagi ai residenti e ai pendolari durante i lavori. “Vogliamo portare a termine questo intervento nel minor tempo possibile, riducendo al minimo l’impatto sulla quotidianità dei cittadini”, ha aggiunto il Sindaco.

Un nuovo capitolo per Nemi

L’apertura dei nuovi ponti segnerà non solo un miglioramento infrastrutturale, ma anche un simbolo di rinascita per tutta la comunità. Questo intervento si aggiunge agli sforzi già compiuti dall’Amministrazione per valorizzare Nemi come una delle destinazioni turistiche e culturali più importanti della Regione Lazio.

