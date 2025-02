Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Un passo dal cielo – S8E11 – La casa dei ricordi – 1 parte

22:35 Un passo dal cielo – S8E12 – La casa dei ricordi – 2 parte

23:35 Porta a Porta – Puntata del 20/02/2025

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Detectives – Casi risolti e irrisolti

23:30 Come ridevamo

00:30 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Baustelle

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:55 Drive up 2025

01:07 Found

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:48 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Harry Potter e il Principe Mezzosangue

00:29 Macchine mortali

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Europa e Conference League Prepartita

20:55 UEFA Europa League

23:00 Blacklight

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Only Fun – Comico Show

00:05 Che tempo che fa – Il tavolo

Rai 4

20:35 Criminal Minds X ep.20

21:20 Delitti in Paradiso – Feste in famiglia

22:58 Chi è senza peccato – The Dry

00:58 Anica appuntamento al cinema

01:01 Criminal Minds X ep.20

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:14 Payback – La rivincita di Porter

23:21 Commando

Rai 5

20:21 Italian Beauty – E8

21:14 Concerto diretto da Luciano Berio

21:53 Dentro le Note – Luigi Dallapiccola (pt. 5)

22:23 Concerto Bertini Dallapiccola: Job

23:01 La storia di Amy Winehouse in dieci scatti

23:54 Sheryl Crow Live At The Capitol Theatre

01:28 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 The Miracle Club

22:40 La ragazza della palude

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Non dirlo al mio capo S2E6 – Una pietosa bugia

21:20 Il gioco oscuro della seduzione

22:55 C’era una volta… a Montecarlo

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Beyond the Law – L’infiltrato

23:15 Caccia spietata

01:20 Mia nonna la escort

Twentyseven

21:15 Quella sporca dozzina

00:14 Un mondo perfetto

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il mistero delle lettere perdute

23:30 Guerra e Pace

23:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in Tribunale

20:45 Ci vediamo in tribunale

21:15 Lettere a Giulietta

23:10 L’amante

01:15 Le regole del delitto perfetto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 L’ultimo padrino

00:52 Il ritorno del Monnezza

02:31 La dottoressa sotto il lenzuolo

Focus

20:34 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:25 I grandi misteri della Bibbia

23:37 Lo sapevi che?

23:55 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 Vera

23:10 Alexa: vita da detective

01:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:14 The Mentalist

21:15 Delitto a Mulhouse

23:14 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:15 Arac Attack – Mostri a otto zampe

23:19 Ancora auguri per la tua morte

01:26 One Piece

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

23:15 Predatori di gemme: la via dell’opale

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – La Legge Merlin

21:10 5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità – Dall’Irlanda al Canada, il cavo che cambio’ il mondo

22:10 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 2 – L’Inghilterra sotto attacco

23:15 L’enciclopedia del secolo Treccani 1925-2025

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

