Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Edoardo Bennato. Sono solo canzonette

23:20 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Rocco Schiavone S6E1 – La ruzzica de li porci

23:20 Linea di confine

00:45 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Anat Cohen

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Fuori dal coro

00:58 Eyewitness – Testimone nell’ombra

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Le onde del passato – PrimaTv

23:44 Lasciarsi un giorno a Roma – PrimaTv

01:55 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Skyscraper

23:28 The Island

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata Particolare

23:30 La7 Doc

00:30 Tg La7

00:40 Otto e mezzo

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

00:30 Red 2

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Torno indietro e cambio vita

23:40 Katia Follesa – Finché social non ci separi

01:25 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:12 Contagion

23:21 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen

01:43 Arrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds X ep.18

21:20 Alert: Missing Persons Unit S2E1

22:04 Alert: Missing Persons Unit S2E2

22:53 Nella tana dei lupi

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:14 A History of Violence

23:17 Il cacciatore

Rai 5

20:24 Italian Beauty – E7

21:17 Art Night Puntata 6 – Felice Casorati

22:30 Come ridevamo – Puntata del 06/02/2025

23:10 Nanni Ricordi, l’uomo che inventò i dischi

00:20 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E5

00:56 The Great Songwriters: Linda Perry

01:42 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 House of Gucci

23:50 Movie Mag

00:20 Tutti i soldi del mondo

Rai Premium

20:20 Non dirlo al mio capo S2E4 – Genitori e figli

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 18/02/2025

00:05 La Nave dei Sogni – Viaggio di nozze a Madeira

01:45 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 The Icebreaker – Terrore tra i ghiacci

23:45 Voglia di guardare

01:15 Passione violenta

Twentyseven

21:19 Un mondo perfetto

00:00 Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone

01:47 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:00 La dodicesima notte

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Chocolat

23:35 Ricordati di me

La 5

20:13 Uomini e donne

21:39 Il diario di Bridget Jones

23:43 L’amore non va in vacanza

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

23:15 La clinica del viso

Cine34

21:00 Sms – Sotto mentite spoglie

22:55 10 regole per fare innamorare

00:44 A ruota libera

Focus

20:36 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’ – PrimaTv

21:28 Dehesa – La foresta delle meraviglie

23:37 Lo sapevi che?

23:56 Isola di Pasqua – Il mistero delle origini

01:02 La valle delle balene

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:16 The Mentalist

21:15 Law & Order: Unita’ Speciale

23:00 Law & Order: Special Victims Unit

00:49 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:15 Ancora auguri per la tua morte

23:16 THE BIG BANG THEORY

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:15 WWE NXT

00:10 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Quisling il nazista Norvegese – 19/02/2025

21:10 Mai + trasmessi – 1957-1959 Biglietto d’invito

22:05 Enzo Tortora. Ho voglia di immaginarmi altrove

23:40 5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità – Il popolo dei Nuraghi: un millennio di civiltà

00:40 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

