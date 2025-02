Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Miss Fallaci – S1E1 – La scommessa

22:30 Miss Fallaci – S1E2 – Statue di cera

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile

00:00 Stasera c’è Cattelan su Rai2

01:10 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – As Madalenas

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Le Ragazze

23:10 Mare dentro – Il Fattore Umano

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 E’ sempre Cartabianca

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:37 Il grande giorno – PrimaTv

23:43 X-style

00:25 TG5

01:11 Striscia la notizia

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Le iene show

01:10 American Dad!

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 2012

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Little Big Italy

01:00 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:12 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen

23:38 Ferite mortali

Rai 4

20:35 Criminal Minds X ep.19

21:21 The North Sea

23:05 Wonderland

23:43 Ashfall – The Final Countdown

01:56 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:18 Pat Garrett e Billy Kid

23:28 Terra di confine – Open Range

Rai 5

20:24 Italian Beauty – E6

21:17 Il silenzio grande

23:01 Battima

23:19 The Great Songwriters: Linda Perry

00:05 Rock Legends: Leonard Cohen

00:30 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti

Rai Movie

21:10 Il mistero della casa del tempo

22:55 La congiura degli innocenti

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 Baciami, stupido

Rai Premium

20:20 Non dirlo al mio capo S2E2 – Il tre non è il numero perfetto

21:20 Dawn

22:55 JL Ranch

00:25 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Il Trono di Spade

23:25 Mektoub, My Love: Canto Uno

Twentyseven

21:15 Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone

23:11 Richie Rich – Il più ricco del mondo

00:57 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Remember Me

22:45 Retroscena

23:20 Il mistero delle lettere perdute

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:13 Uomini e donne

21:40 L’amore non va in vacanza

00:22 Grande Fratello

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Il Divin Codino

23:06 Baggio: l’uomo dietro il campione – speciale

23:38 Amore, bugie e calcetto

01:53 La migliore offerta

Focus

20:36 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:28 Dall’alba al tramonto

23:28 Lo sapevi che?

23:46 Venezia – Uno sguardo dal cielo

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:14 FBI: Most Wanted

23:00 Law & Order: Special Victims Unit

00:50 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:05 Due uomini e 1/2

21:25 THE BIG BANG THEORY

23:44 One Piece

DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Smackdown

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane. Michelangelo, Giudizio Universale

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il Mistero Buffo di Fo la verità del giullare – 18/02/2025

21:10 L’ascesa di Hitler – Notte dei lunghi coltelli

22:05 1939-1945. La II Guerra Mondiale Pearl Harbor e la guerra del Pacifico

22:55 Mai + trasmessi 1954 La Tv a Milano

23:50 Pillole Argo Un viaggio verso “Lamerica”

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio