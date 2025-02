Cultura della legalità a Colleferro, RIS e Carabinieri incontrano gli studenti

Nei giorni 14 e 15 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro in collaborazione con quelli del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Roma e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria hanno tenuto due conferenze, rivolte a circa 100 studenti dell’Istituto Superiore di Istruzione “G. Marconi” di Colleferro, organizzato con il sostegno della Direzione Scolastica, per accrescere nei giovani la cultura della legalità e favorire, attraverso una reciproca conoscenza, il rispetto consapevole delle regole anche in ambiente virtuale.

I dettagli sull’incontro

L’incontro didattico del 14 febbraio è stato tenuto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Colleferro ed ha riguardato i temi dell’abuso di alcol e le conseguenze connesse all’utilizzo di sostanze stupefacenti, compreso quelle letali provocate dalla c.d. “droga degli zombie”.

Nel corso della conferenza i militari del Nucleo Cinofili hanno simulato prima l’occultamento di un ordigno esplosivo e poi quello di alcune munizioni. Entrambi i casi sono stati svelati grazie al fiuto di “Olimpia”, un pastore belga di 4 anni, che è riuscito a catturare l’attenzione di tutti gli studenti e del personale docente.

L’incontro didattico del 15 febbraio è stato tenuto da personale del R.I.S. Carabinieri di Roma ed ha riguardato i rischi del web (cyberbullismo, truffe online, revenge porn, adescamento di minori) e l’esame della scena del crimine.

Nel corso della conferenza sono stati sensibilizzati i ragazzi sui reati informatici e sui pericoli che ne conseguono, soprattutto su quelli che coinvolgono direttamente i minori che sono stati invitati ad un utilizzo responsabile dei social.

All’esame della scena del crimine, illustrata attraverso l’esempio di alcuni casi reali, è seguita una esercitazione pratica in cui i ragazzi hanno materialmente prima esaltato e poi rilevato le loro impronte lasciate su un foglio di carta e su una bottiglia.

Entrambi gli incontri iniziati con il saluto del dirigente, Prof. Antonio Sapone, che al termine dell’evento si è congratulato con i relatori per il coinvolgimento e l’interesse sviluppato nei ragazzi.

L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative intraprese dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo della cultura della legalità nell’ambito di tutti gli istituti di istruzione della provincia.

