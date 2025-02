Colleferro – Concessione del Giardino comunale di viale Morandi con possibilità di realizzazione di una struttura per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Scadenza 17 marzo 2025, ore 9,00.

I dettagli

In corso di pubblicazione il Bando per la concessione del giardino comunale denominato “Parco Fluviale”, sito in viale “Ing. Riccardo Morandi”, con la possibilità di realizzazione di una struttura da adibire all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Per maggiori dettagli e la documentazione rimandiamo al portale del Comune di Colleferro.

Foto di repertorio