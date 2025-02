Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 PrimaFestival

20:45 Sanremo 2025 – 75° Festival della Canzone Italiana

23:55 TG1 Sera

23:56 Sanremo 2025 – 75° Festival della Canzone Italiana

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Cena con delitto – Knives Out

23:15 90°… del Sabato del 15/02/2025

00:15 TG2 Storie. I racconti della settimana

01:00 Meteo 2

01:05 TG2 Mizar

01:30 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 Blob a Sanremo – Puntata del 15/02/2025

20:30 Fuori Orario. Cose (mai) viste

20:35 France

23:00 TG3 Mondo

23:25 TG3 Agenda del Mondo

23:30 Meteo 3

23:35 Appuntamento al cinema

23:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

23:45 Coincoin et les z’inhumains – Noir ch’est noir

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Scarface

00:38 Gangster Squad

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:37 Quasi amici

23:47 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Il ragazzo che diventerà Re

23:48 Dante’s Peak – La furia della montagna

01:42 Gedda

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Uozzap Collezione

21:15 Indovina chi viene a cena?

23:15 L’amante

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

01:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:15 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Alive – I sopravvissuti delle Ande

00:15 Chernobyl – Fuga dall’inferno

20 — Venti

20:38 THE BIG BANG THEORY

21:30 Ninja Assassin

23:22 Godzilla

Rai 4

20:33 Fast Forward VIII ep.4

21:19 Nella tana dei lupi

23:37 Bronx

01:33 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Duplicity

23:43 Rapimento e riscatto

Rai 5

20:34 Rai 5 Classic – Puntata 52

20:47 Giardini fantastici e dove trovarli S4E9 – Il giardino del Lussemburgo

21:15 Giandomenico Fracchia: Puntata 1

22:17 Giandomenico Fracchia: Puntata 2

23:18 Giandomenico Fracchia: Puntata 3

Rai Movie

21:10 Il colosso di Rodi

23:40 Incontri ravvicinati del terzo tipo

02:00 Boulevard

Rai Premium

21:20 Purché finisca bene – Una scomoda eredità

23:10 Mina Settembre – S3E9 – Sliding doors

00:10 Mina Settembre – S3E10 – Ritorni e partenze

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 The Foreigner – Lo straniero

23:05 Infiltrato speciale

01:00 Mia nonna la escort

Twentyseven

20:21 La signora del West

21:15 National Lampoon’s Vacation

23:04 Bigfoot e i suoi amici

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Giuseppe Moscati: L’amore che guarisce

00:55 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:20 Ci vediamo in tribunale

21:20 American Crime Story

La 5

20:06 Endless Love

21:10 Marie is on fire – Il mondo è di chi ha coraggio

22:54 Marie is on Fire – Tutto o niente

00:41 X-style

Real Time

20:35 Casa a prima vista

21:45 Il Dottor Alì

00:25 Body Bizarre

Cine34

21:00 Dove vai tutta nuda?

22:51 La moglie vergine

00:38 Desiderando Giulia

Focus

20:14 Venezia – Uno sguardo dal cielo

21:25 Isola di Pasqua – Il mistero delle origini

22:21 La valle delle balene

23:33 Dall’alba al tramonto

01:28 Wild fighters – nati per combattere

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:00 Vera

00:55 Tatort Vienna

TOP Crime

20:19 The Mentalist

21:15 Maigret e il mercante di vini

23:14 Perry Mason: La novizia

01:06 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:18 Will & Grace

21:15 Chucky

01:03 San Valentino di sangue

02:54 Dragon Ball III – Il torneo di Miifan

DMAX

20:05 Operazione N.A.S.

20:40 Final Eight Coppa Italia

22:55 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Laura Mariani

20:30 Passato e Presente – Il ritiro sovietico dall’Afghanistan

21:10 Il seduttore

22:45 Umberto Eco, la biblioteca del mondo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Il ritiro sovietico dall’Afghanistan

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

