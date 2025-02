Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 PrimaFestival

20:40 Sanremo 2025 – 75° Festival della Canzone Italiana – Quarta serata del 14/02/2025

23:55 TG1 Sera

23:56 Sanremo 2025 – 75° Festival della Canzone Italiana – Quarta serata del 14/02/2025

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Detective a passo di danza

22:55 Tra le onde delle Hawaii

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Ginevra Di Marco

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6635

21:25 Il traditore

23:55 TG3 Linea Notte

00:55 Meteo 3

01:00 TG3 Chi è di scena

01:15 TG Magazine

01:25 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarto grado

00:53 All Rise

01:40 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Striscia la notizia

21:37 Tutti a bordo – PrimaTv

23:27 TG5

00:09 Coach Carter

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Homefront

23:22 Le Belve

01:42 Gedda

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Roma di piombo – Diario di una lotta

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Kill Bill – Volume 1

23:40 Kill Bill – Volume 2

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

23:40 Che tempo che fa

01:00 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:41 THE BIG BANG THEORY

21:32 Godzilla

23:58 Snakes on a Plane

Rai 4

20:32 Criminal Minds X ep.16

21:19 Ashfall – The Final Countdown

23:30 Raging Fire – Fuoco incrociato

01:40 Anica appuntamento al cinema

01:43 Wonderland – Puntata del 11/02/2025

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:16 Ore 15:17 – Attacco al treno

23:16 Il texano dagli occhi di ghiaccio

01:49 Delitto perfetto

Rai 5

20:15 C`ERA UNA VOLTA UNA CASA

21:14 Balletto – Romeo e Giulietta (Teatro alla Scala)

23:29 Bruce Springsteen: Born To Rock

00:21 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti

01:12 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La congiura degli innocenti

22:55 L’implacabile

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

00:35 U-Boot 96

Rai Premium

20:10 Non dirlo al mio capo S1E10 – La forza della debolezza

21:15 Mina Settembre – S3E9 – Sliding doors

22:15 Mina Settembre – S3E10 – Ritorni e partenze

23:15 Un passo dal cielo – S8E9 – Il sentiero oltre le nuvole – 1 parte

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Code of Honor

23:25 A Good Man

Twentyseven

20:19 La signora del West

21:12 Bigfoot e i suoi amici

23:16 Salto nel buio

01:21 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 La dodicesima notte

23:30 Effetto Notte – TV2000

00:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 American Crime Story

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:37 Il Presidente – Una storia d’amore

23:44 Grande Fratello

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:40 Il forno delle meraviglie

23:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Delitto in Formula Uno

22:57 Il ginecologo della mutua

00:26 Pierino il fichissimo

Focus

20:35 Stranezze di questo mondo

21:25 Venezia – Uno sguardo dal cielo

23:49 Lo sapevi che?

00:01 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

01:50 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 Cherif

23:20 L’Ispettore Barnaby

01:20 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:19 The Mentalist

21:16 Chicago P.D.

22:59 Law & Order: Special Victims Unit

00:39 Law & Order: Unità Speciale

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:15 San Valentino di sangue

23:16 Chucky

DMAX

21:25 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

23:35 Border Security: Nord Europa

01:25 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Le Compagnie delle Indie

21:10 Le Ragazze – Puntata del 10/04/2023

21:55 Spose di guerra

22:50 Il soffitto di cristallo. Brenda Hale

23:15 Cronache dal Rinascimento -La disfida di Barletta-Gli ultimi cavalieri p.5

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

