Artena, lavoratori Fassa in protesta sotto al Comune ricevuti dalla Sindaca

Artena – Lavoratori della Fassa Bortolo in protesta sotto al Comune: una delegazione degli operai dello stabilimento è stato ricevuto dalla Sindaca, Silvia Carocci. L’incontro è stato raccontata dalla prima cittadina tramite un post pubblicato su Facebook, di cui riportiamo integralmente il testo.

“Questa mattina (ieri mattina, ndr) abbiamo ricevuto una delegazione degli operai dello stabilimento Fassa di Artena, a seguito della manifestazione che si è svolta sotto la sede comunale.

Sin dal nostro insediamento, abbiamo affrontato questa vicenda con serietà e determinazione, consapevoli che in gioco ci sono due diritti fondamentali e irrinunciabili: il diritto al lavoro e il diritto alla salute.

I lavoratori ci hanno espresso le loro difficoltà e la loro legittima preoccupazione per il futuro. Comprendiamo queste istanze, perché dietro ogni posto di lavoro c’è una famiglia, c’è il sacrificio di chi ogni giorno contribuisce allo sviluppo del nostro territorio. Ma il nostro dovere, come amministrazione, è anche quello di tutelare la salute pubblica e il benessere collettivo. Per questo guardiamo con grande attenzione all’impatto che il nuovo impianto proposto dall’azienda potrebbe avere sul nostro territorio e sulla qualità della vita dei cittadini, soprattutto considerando che in quell’area è già stato autorizzato un impianto di biometano.

Voglio ribadire con fermezza che questa amministrazione non ha mai ostacolato l’impianto esistente, dove attualmente lavorano gli operai che oggi hanno manifestato. Al contrario, siamo sempre stati favorevoli a uno sviluppo produttivo che crei occupazione e crescita economica. Le nostre perplessità riguardano esclusivamente l’ampliamento, che prevede la costruzione di due forni e che potrebbe avere conseguenze rilevanti per il territorio e per la salute dei cittadini

Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo un modello di sviluppo che garantisca occupazione senza compromettere la salute, la sicurezza dei cittadini e il futuro della nostra comunità. Artena ha bisogno di lavoro, ma ha anche diritto a un ambiente sano e vivibile.

Continueremo a seguire ogni sviluppo con la massima trasparenza e determinazione, consapevoli che ogni scelta debba sempre rispettare il territorio e le comunità che lo vivono”, è quanto pubblicato dalla Sindaca sulla propria pagina Facebook.

