Artena, nuovi aggiornamenti sulla vicenda Fassa Bortolo: la nota stampa della Sindaca

“Cari cittadini,

Vi aggiorno sulla situazione relativa all’impianto Fassa Bortolo. Nei giorni scorsi, abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale dall’azienda riguardante i lavori per l’ampliamento dell’attuale impianto. Questo progetto prevede l’installazione di due forni Maerz per la produzione a caldo di calce viva, utilizzando rifiuti di legno come combustibile, oltre alla già esistente linea di produzione a “freddo”.

Questo nuovo impianto avrà sicuramente un impatto significativo sul nostro territorio. Tuttavia, quando ci siamo insediati, l’iter di autorizzazione era già concluso. Abbiamo ereditato un’autorizzazione regionale che includeva una serie di atti preliminari, alcuni dei quali discutibili. Il TAR ha evidenziato problemi, soprattutto riguardo ai calcoli sull’impatto ambientale richiesti dall’ARPA, che l’azienda non aveva fornito, ottenendo comunque l’autorizzazione regionale.

Nonostante le criticità riscontrate, la sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che né l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) né la VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) erano state impugnate per tempo, senza pronunciarsi sui problemi sollevati dall’ARPA.

Dal nostro insediamento, abbiamo trovato una situazione già avanzata ma abbiamo immediatamente avviato delle verifiche su quanto fosse stato fatto, soprattutto dal Comune di Artena, per assicurare che tutto fosse conforme alle regole. Abbiamo incontrato il Comitato dei cittadini ed il Sig. Paolo Fassa ribadendo l’importanza delle attività produttive che investono nel nostro territorio e che lo fanno salvaguardandolo.

Nei giorni scorsi, inoltre, siamo stati in Regione per sollevare tutte le nostre perplessità e abbiamo chiesto e ottenuto la convocazione di un tavolo tecnico, che si terrà in Regione questa settimana.

Siamo determinati a verificare la legittimità degli atti compiuti e, dopo tutti gli approfondimenti tecnici e giuridici necessari, ci riserviamo di ricorrere a tutte le autorità competenti per garantire che tutto sia in regola. Tutto ciò è fatto nell’esclusivo interesse dei cittadini di Artena che saranno direttamente coinvolti dagli effetti di questo progetto.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi”, conclude la sindaca di Artena, Silvia Carocci.

