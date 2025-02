Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Papa Francesco: oggi, 14 febbraio 2025, il Pontefice si ricovera al Gemelli per alcuni accertamenti necessari per la bronchite.

Papa Francesco si ricovera al Gemelli per la bronchite: lo rende noto la Sala Stampa del Vaticano

“Questa mattina , al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso” : è quanto rende noto una comunicazione della Sala Stampa della Santa Sede.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio