Roma. Cioccolato e beni di prima necessità per i piccoli ospiti della struttura per donne in difficoltà

Una missione speciale per la Polizia di Stato. L’obiettivo: regalare un giorno di festa, di sorrisi e tanto affetto, ai bambini ospitati presso la struttura di accoglienza “Casa di Cristian” in zona Tuscolano.

L’iniziativa della Polizia di Stato

Gli agenti del Commissariato Appio Nuovo, insieme ai poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fatto visita agli ospiti ed ai volontari della struttura presentandosi con una dolce sorpresa.

Per i più piccoli tanti dolcetti e peluches gentilmente offerti da Nestlè, mentre ai grandi è stato regalato il libro di Geronimo Stilton “sulle tracce dell’Hacker” frutto della collaborazione tra la fondazione Stilton, la Polizia di stato e google – volto ad educare i ragazzi e ad evitare che possano divenire “vittime” dei rischi ai quali sono esposti tutti i giorni navigando in rete.

A catturare, da subito, l’attenzione dei bambini, l’ospite d’eccezione, ARES, il poliziotto a quattro zampe che con la sua dolcezza ha rubato il cuore dei più piccoli ed è stato travolto dalle loro “coccole”.

Gli agenti del Commissariato hanno donato loro anche dei beni di prima necessità per offrire un aiuto concreto alle mamme ed ai bambini ospiti della struttura che vivono in condizioni di estremo disagio. “La casa di Cristian”, infatti, è una struttura della Caritas nata nel 2001 con il compito di accogliere mamme con bambini trovati in strada nelle ore notturne dai volontari del Servizio itinerante, al fine di offrire loro un aiuto in un momento di forte difficoltà e la speranza di un futuro migliore.

Un pomeriggio all’insegna della gioia e del divertimento che ha regalato non solo un momento di spensieratezza agli ospiti della casa ma, soprattutto, un momento carico di emozione e speranza ai poliziotti presenti all’iniziativa, che sono tornati ai loro principali compiti istituzionali con la consapevolezza che il sorriso di riconoscenza e felicità disegnato sui volti di “angeli” meno fortunati, resterà un ricordo indelebile nel loro cuore.