Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 13 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 13 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 PrimaFestival

20:40 Sanremo 2025 – 75° Festival della Canzone Italiana

23:55 TG1 Sera

23:56 Sanremo 2025 – 75° Festival della Canzone Italiana

01:10 DopoFestival

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Squadra Speciale Cobra 11 S23E1 – Ricercata

22:10 Squadra Speciale Cobra 11 S24E5 – Corse clandestine

23:00 Squadra Speciale Cobra 11 S24E8 – Protezione sposa

23:50 Squadra Speciale Cobra 11 S24E9 – Il questore

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 13/02/2025

20:15 Via Dei Matti n°0 – Mirco Mariani – Puntata del 13/02/2025

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 13/02/2025

20:50 Un posto al sole – Puntata del 13/02/2025 EP6634

21:20 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler

23:50 TG3 Linea Notte

00:50 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:53 Drive up 2025

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Grande fratello-

01:33 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

23:57 The Divergent Series: Allegiant

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Piazza Pulita

23:15 La7 Doc

TV8

20:30 Europa e Conference League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

01:00 Ghost Movie 2 – Questa volta è guerra

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Scintilla – La bellezza non è tutto

23:15 Che tempo che fa – Il tavolo

01:10 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:13 Snakes on a Plane

23:25 Il settimo figlio

01:19 Arrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds X ep.15

21:19 Ronin

23:21 The Island

00:57 Anica appuntamento al cinema

01:01 Criminal Minds X ep.15

Iris

20:09 Walker Texas Ranger

21:13 Ancora 48 ore

23:14 La talpa

Rai 5

20:19 C`ERA UNA VOLTA UNA CASA

21:15 Concerto Gilbert – Gabetta

22:56 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti

23:48 Aznavour By Charles

01:00 Rai News Notte

01:03 Dorian, l’arte non invecchia S1E19 – Marino Marini

Rai Movie

21:10 JFK – Un caso ancora aperto

00:35 Terminator

Rai Premium

20:20 Non dirlo al mio capo S1E8 – Dire, fare, combaciare

21:20 JL Ranch

22:50 Fascino e morte a Hollywood

00:20 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Born to Raise Hell

23:05 A Dangerous Man – Solo contro tutti

00:50 Swingers – Scambisti

01:55 Sex with strangers

03:55 La cultura del sesso

04:30 Love Me Tinder

27 Twentyseven

20:23 La signora del west

21:12 Salto nel buio

23:25 Le streghe di Eastwick

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il mistero delle lettere perdute

00:15 Guerra e Pace

00:40 La compieta preghiera della sera

01:00 Santo Rosario

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

20:45 Ci vediamo in Tribunale

21:15 Noah

23:45 La Duchessa

01:50 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:37 Pitch perfect

23:41 Pitch perfect 2

01:47 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:40 Vite al limite

Cine34

21:00 Delitto sull’autostrada

22:52 Tutta da scoprire

00:34 La ripetente fa l’occhietto al preside

Focus

20:36 Stranezze di questo mondo

21:26 Le megastrutture delle antiche civiltà – PrimaTv

22:23 La città perduta del faraone dimenticato

23:26 Lo sapevi che?

23:43 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:18 The Mentalist

21:16 Law & Order: Unita’ Speciale

22:57 Law & Order: Special Victims Unit

00:36 Delitto a Blois

Italia 2

20:22 Due uomini e 1/2

21:15 Chucky

00:45 Auguri per la tua morte

DMAX

20:10 Operazione N.A.S.

20:40 Frecciarossa Final Eight (live)

23:10 Predatori di gemme: la via dell’opale

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’Esercito Romano Si Vis Pacem Para Bellum – 13/02/2025

21:10 5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità – Il popolo dei Nuraghi: un millennio di civiltà

22:10 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 1 – Venti di guerra

23:20 Il Viaggio del Treno del Ricordo

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – L’Esercito Romano Si Vis Pacem Para Bellum – 13/02/2025

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)