Fissata al prossimo 14 marzo la sentenza per i fratelli Bianchi nell’ambito del processo di appello bis a Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Processo Willy, sentenza il prossimo 14 marzo: ergastolo per i fratelli Bianchi? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Il prossimo 14 marzo verrà letta la sentenza nel processo di appello bis a Roma per i due “gemelli” di Artena, Gabriele e Marco Bianchi. Insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, i due fratelli sono accusati della morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di un pestaggio nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

Per i due fratelli, il Pg ha sollecitato l’ergastolo: l’appello bis è stato disposto dalla Cassazione per il riconoscimento delle attenuanti. La responsabilità penale per l’omicidio è passata in giudicato.

Nel primo processo di appello, Marco e Gabriele Bianchi erano stati condannati a 24 anni. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio dei fratelli Bianchi