Roma – Chiesta la condanna all’ergastolo per Gabriele e Marco Bianchi, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Caso Willy, appello bis: richiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi, gli ultimi aggiornamenti sul processo

Stando a quanto si apprende, il Pg della Corte di Appello di Roma, nell’ambito del secondo processo di appello a carico dei “gemelli” di Artena, ha sollecitato la richiesta di ergastolo per i due giovani.

Marco e Gabriele Bianchi sono accusati dell’omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte, morto a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

L’appello bis era stato disposto dalla Cassazione, solo per il riconoscimento delle attenuanti mentre la responsabilità penale per l’omicidio è passata in giudicato. Ricordiamo che, nel primo processo, i due fratelli di Artena erano stati entrambi condannati a 24 anni: seguiranno aggiornamenti.

Foto di repertorio di Marco e Gabriele Bianchi

