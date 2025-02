Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 PrimaFestival

20:45 Affari tuoi

21:30 Mina Settembre – S3E9 – Sliding doors

22:40 Mina Settembre – S3E10 – Ritorni e partenze

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1 – L’odissea giuliano-dalmata: dalle foibe all’esodo

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S6E18 – Ricambia il favore

21:50 9-1-1 Lone Star S4E18 – In salute e in malattia

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

01:05 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Fame d’amore

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In Mezz’ora

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:23 Zona bianca

00:58 Zero Dark Thirty

Canale 5

20:00 TG5

20:38 Paperissima Sprint

21:27 Riassunto – tradimento

21:30 Tradimento – PrimaTv

00:08 Pressing

01:32 TG5

Italia 1

20:25 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

00:16 Super Bowl LIX

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 La7 Doc

23:05 Inside D-Day. 1944-2024

01:00 Tg La7

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

23:40 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

01:15 I migliori Fratelli di Crozza

02:55 Airport Security: Spagna

20 — Venti

21:12 The Corruptor – Indagine a Chinatown

23:25 Speed 2: Senza limiti

01:45 Arrow

Rai 4

20:34 Alert: Missing Persons Unit S1E10

21:21 No Exit

22:57 Rodeo

00:48 Anica appuntamento al cinema

00:51 Resurrection

Iris

21:13 Race: Il colore della vittoria

23:51 Florence

01:54 Filo da torcere

Rai 5

20:45 Rai News Giorno

20:48 Movie Mag – Puntata del 05/02/2025

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E8

23:03 Euforia

00:53 Rai News Notte

00:55 Tuttifrutti – 2024 – 2025 – Puntata 20

Rai Movie

21:10 Red Land – Rosso Istria

23:50 Niagara (Film)

01:30 Tutti in piedi

Rai Premium

21:20 Dalla strada al palco – Puntata del 07/02/2025

00:00 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E98

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E99

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Danny The Dog

23:30 La segretaria

Twentyseven

20:22 La signora del West

21:14 Tom & Jerry

23:02 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare

00:31 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Soul

21:40 Il Tenente Ottomano

23:55 Miracolo di Lourdes

00:55 Effetto Notte – TV2000

01:30 Angelus

LA7d

20:25 Padre Brown

21:15 Miss Marple

00:55 Boston Legal

La 5

20:11 Endless Love

21:10 Harmony from the heart

22:50 Amici di Maria

Real Time

20:10 Casa a prima vista

22:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:15 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Com’è bello far l’amore

22:51 Sono tornato

00:29 Omicidio all’italiana

Focus

20:35 Segreti sotto la sabbia

21:26 Freedom – Oltre il confine

00:51 Titanic – Com’è potuto succedere?

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Delitti e misteri a Gibsons

01:10 Tatort Vienna

TOP Crime

20:18 The Mentalist

21:16 Perry Mason: La novizia

23:16 Maigret e la finestra aperta

01:13 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:18 Will & Grace

21:15 THE BIG BANG THEORY

22:32 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

23:25 Into the Storm

01:12 Dragon Ball Special – La nascita degli eroi

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Border Security: Nord Europa

23:15 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Mauro Manca

20:30 Passato e Presente – Enrico Mattei, la sfida del petrolio

21:10 Judas and the Black Messiah

23:10 Un giorno in piu’ del fascismo La Resistenza delle Aquile Randagie

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Enrico Mattei, la sfida del petrolio

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

