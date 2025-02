Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 PrimaFestival

20:45 Affari tuoi

21:30 Ora o mai più

23:55 TG1 Sera

23:58 Ora o mai più

01:00 Techeteche TopTen

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Elsbeth S1E3 – Reality Shock

22:10 Elsbeth S1E4 – Falso amore

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 BlobGigio

20:20 La Confessione

21:20 Petrolio – Il mistero Bayesian, cronaca di un naufragio

23:20 TG3 Mondo

23:45 TG3 Agenda del Mondo

23:50 Meteo 3

23:55 Speciale TGR – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025

00:25 Il Presidio

01:20 Appuntamento al cinema

01:25 Il silenzio è d’oro – L’avventurosa storia delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone – Seconda parte

01:35 La Passione Comica

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:31 …altrimenti ci arrabbiamo!

23:47 C’era un cinese in coma

Canale 5

20:01 TG5

20:36 Striscia la notizia

21:32 C’è posta per te

00:54 Speciale Tg5

01:39 TG5

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:16 Tata Matilda e il grande botto

23:26 Piccola peste torna a far danni

01:09 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

01:35 Big Wedding

NOVE

20:05 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

01:35 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:12 Speed 2: Senza limiti

23:42 Sahara

01:56 Arrow

Rai 4

20:33 Fast Forward S8E2

21:21 Bronx

23:17 A Lonely Place to Die

00:54 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Spy Game

23:49 Il fuggitivo

Rai 5

20:21 Rai 5 Classic Puntata 16

20:47 Giardini fantastici e dove trovarli S4E7 – Il giardino botanico di Rio

21:15 E’ tutto falso. Paolo Villaggio: teatro, cabaret e tv

22:02 Fantozzi va a teatro

22:59 Giovanni Sollima e i violoncelli-scultura

23:55 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

Rai Movie

21:10 Finché c’è prosecco c’è speranza

22:50 Contromano

00:30 Non per soldi… ma per denaro

Rai Premium

21:20 Un passo dal cielo – S8E9 – Il sentiero oltre le nuvole – 1 parte

22:15 Un passo dal cielo – S8E10 – Il sentiero oltre le nuvole – 2 parte

23:10 Mina Settembre – S3E7 – Il peso del sangue

00:10 Mina Settembre – S3E8 – Pastorale napoletana

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:25 Voglia di guardare

22:55 Swingers – Scambisti

23:55 Sex with strangers

Twentyseven

20:21 La signora del West

21:11 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare

22:47 That’s amore! Due improbabili seduttori

00:31 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Salvo D’Acquisto

23:20 Le nevi del Kilimangiaro

LA7d

20:25 Padre Brown

21:15 Qualcosa è cambiato

23:30 Un matrimonio all’inglese

01:25 8 donne e un mistero

La 5

20:15 Endless Love

21:10 Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare

22:58 Tutto puo’ succedere

01:14 X-style

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Il Dottor Alì

00:20 Body Bizarre

Cine34

21:00 La moglie vergine

22:52 La moglie in vacanza… l’amante in città

00:42 Bambola

Focus

20:36 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti – PrimaTv

21:27 Hitler’s secret sex life – PrimaTv

22:17 Naziste – Le donne che aiutarono Hitler – PrimaTv

23:12 Dall’alba al tramonto

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:00 Vera

00:55 Tatort Vienna

TOP Crime

20:18 The Mentalist

21:16 Maigret e la finestra aperta

23:16 Perry Mason: Assassinio in diretta

Italia 2

20:15 Will & Grace

21:15 Into the storm

23:06 My Soul to Take

01:15 Holly e Benji Forever

DMAX

20:30 Affari di famiglia

21:25 Airport Security: Spagna

23:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Marino Bartoletti

20:30 Passato e Presente – Porzus, sangue sulla Resistenza

21:10 Porte aperte

23:00 Pluto

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

00:50 Passato e Presente – Porzus, sangue sulla Resistenza

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

