Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Blackout – Le verità nascoste – S2E7 – Oltre la valle

22:45 Blackout – Le verità nascoste – S2E8 – Le verità nascoste

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile

00:00 Gli occhi del musicista

01:40 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Ettore Pagano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6627

21:20 Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola

23:05 Invisibili – Il Fattore Umano

23:50 TG3 Linea Notte

00:50 Meteo 3

00:55 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 E’ sempre Cartabianca

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia –

21:35 Riassunto – endless love

21:38 Endless Love – PrimaTv

23:35 X-style

00:17 TG5

00:58 Striscia la notizia –

Italia 1

20:03 NCIS – Unità Anticrimine

20:54 Atalanta – Bologna

22:51 Coppa Italia Live

23:38 Cambio vita

01:46 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:20 Celebrity Chef – Anteprima

20:25 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Il matrimonio del mio migliore amico

23:45 Big Wedding

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Little Big Italy

01:00 Airport Security: Europa

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:11 Attacco al potere 2

23:08 Drive Angry

01:06 Pressing 20 in rete 2024/2025

Rai 4

20:36 Criminal Minds X ep.8

21:19 Rodeo

23:06 Wonderland

23:38 Il Signore del Disordine

01:23 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 In a Valley of Violence – Nella valle della violenza

23:22 Quel treno per Yuma

01:44 Argo

Rai 5

20:20 Lungo il fiume e sull’acqua – E3

21:15 Occhi blu

22:40 Amal

22:58 They All Came Out To Montreux – Parte 1

23:52 Rock Legends: Eagles

00:15 Alicia Keys Live in Los Angeles

01:11 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Lo sbarco di Anzio

23:15 Nodo alla gola

00:35 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Il velo nuziale – Ritorno a Venezia

22:45 A volte i segreti uccidono

00:15 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Bruce Lee – La grande sfida

23:05 Habitacion en Roma

01:10 Il sesso degli angeli

Twentyseven

20:25 La signora del West

21:15 Una notte al museo 2 – La fuga

23:17 A casa con i suoi

00:59 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Scelta d’amore – La storia di Hilary e Victor

23:10 Possibili effetti collaterali

23:45 Retroscena

00:20 Il mistero delle lettere perdute

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:37 Un amore tutto suo

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Odio l’estate

23:11 Matrimonio alle Bahamas

00:46 Sono pazzo di Iris Blond

Focus

20:39 Stranezze di questo mondo

21:28 Dall’alba al tramonto

23:23 Lo sapevi che?

23:38 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti

01:16 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:15 FBI: Most Wanted

23:02 Law & Order: Special Victims Unit

00:46 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:02 Due uomini e 1/2

21:24 THE BIG BANG THEORY

22:51 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

23:45 One Piece

DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Smackdown

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:05 Pillole Argo Un viaggio verso “Lamerica”

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Le Guerre di Piero Calamandrei da volontario a pacifista – 04/02/2025

21:10 L’ascesa di Hitler – Primi passi di un Führer

22:05 1939-1945 La II Guerra Mondiale – Fronte orientale: L’attacco alla Russia

23:00 Storie della Tv. Il mercato (1984-1993)

23:55 Le serie di RaiCultura.it Storia in breve: Le donne e il fascismo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio