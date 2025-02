Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° febbraio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° febbraio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° febbraio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Ora o mai più

23:55 TG1 Sera

00:00 Ora o mai più

01:00 Techeteche TopTen

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Elsbeth S1E1 – Errori di ortografia

22:10 Elsbeth S1E2 – Un classico personaggio di New York

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

01:25 TG2 Achab Libri

Rai 3

20:00 UFOroBLOB – Blob

20:20 La Confessione

21:15 Al cinema con – Rapito – La presentazione di Maria Latella

21:20 Rapito

23:43 Al cinema con – Rapito – Il commento di Maria Latella

23:45 TG3 Mondo

00:10 TG3 Agenda del Mondo

00:15 Meteo 3

00:20 Il Presidio

01:15 Appuntamento al cinema

01:20 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Io sto con gli ippopotami

23:50 Race: Il colore della vittoria

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Striscia la notizia

21:34 C’è posta per te

00:50 Speciale Tg5

01:40 TG5

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 Nanny McPhee – Tata Matilda

23:15 Piccola peste

00:47 Studio aperto – la giornata

01:04 Sport mediaset – la giornata i1

01:29 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:20 Un Natale da favola

NOVE

20:10 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

01:40 Airport Security: Europa

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:13 L’ eliminatore

23:32 Tornare a vincere

Rai 4

21:20 Kiss of the Dragon

23:00 Resurrection

00:51 Anica appuntamento al cinema

00:54 Outback

Iris

21:13 Rapimento e riscatto

23:41 Scuola di cult

23:55 The Impossible

01:58 Il segno della libellula – Dragonfly

Rai 5

20:00 Rai 5 Classic Puntata 24

20:47 Giardini fantastici e dove trovarli S4E5 – Giardini veneziani

21:14 Delirio di un povero vecchio

23:02 N-ICE CELLO con Giovanni Sollima

00:20 Rai News Notte

00:23 Fabrizio de André in tournée

Rai Movie

21:10 Metti la nonna in freezer

22:55 Non sposate le mie figlie! 2

00:40 Lezioni di persiano

Rai Premium

21:20 Un passo dal cielo – S8E7 – Il figlio del cielo – 1 parte

22:15 Un passo dal cielo – S8E8 – Il figlio del cielo – 2 parte

23:05 Mina Settembre – S3E5 – L’odio

00:05 Mina Settembre – S3E6 – La corda si spezza

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Laure

23:10 Cookie e Emily, due squillo a Londra

00:05 Sad Girls – Quattro sexy ragazze

01:30 Amore e sesso Made in Usa

Twentyseven

20:19 La signora del West

21:12 Scuola di Polizia 2: Prima missione

22:50 Un piano perfetto

00:40 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 La rinascita della tigre

22:55 Storia di una ladra di libri

01:10 La compieta preghiera della sera

01:30 Santo Rosario

LA7d

20:25 Padre Brown

21:15 Risvegli

23:20 L’amore secondo Dan

01:15 La mia amica speciale 2

La 5

20:18 Endless Love

21:10 Rosamunde Pilcher: Come Stregata

22:57 Un’ottima annata – A Good Year

01:04 X-style

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il Dottor Alì

23:50 Body Bizarre

Cine34

21:00 La moglie in vacanza… l’amante in città

22:52 Sabato domenica e venerdi’

00:55 Il macellaio

Focus

20:33 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti – PrimaTv

21:25 Hitler’s secret sex life – PrimaTv

22:17 Naziste – le donne che aiutarono hitler – PrimaTv

23:17 Planet California

01:24 Wild fighters – nati per combattere

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

22:55 Vera

00:50 Tatort Vienna

TOP Crime

20:22 The Mentalist

21:17 Maigret e il falso amico

23:11 Il ritorno di Perry Mason

Italia 2

20:17 Will & Grace

21:15 Horizon Line – Brivido ad alta quota

23:05 The Lodgers – Non infrangere le regole

01:02 Holly e Benji Forever

DMAX

20:30 Affari di famiglia

21:25 Airport Security: Spagna

23:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Nicola Rao

20:30 Passato e Presente – L’apartheid

21:10 Audace colpo dei soliti ignoti

22:50 Divinazioni

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – L’apartheid

01:20 Dirò del Rodi

Mediaset Extra

21:09 Grande Fratello (in diretta)

