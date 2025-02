Frosinone, omicidio via Aldo Moro: Comune parte civile

È stata accolta la costituzione di parte civile del Comune di Frosinone nell’ambito del processo per l’efferato omicidio avvenuto in via Aldo Moro lo scorso marzo.

“La nostra comunità è stata profondamente scossa da un terribile delitto che ha portato Frosinone alla ribalta delle cronache nazionali. Si è trattato di un episodio di violenza mai registrato prima, il cui responsabile è stato immediatamente assicurato alla giustizia grazie all’ineccepibile e puntuale azione di coordinamento di S. E. il sig. Prefetto Ernesto Liguori con l’efficace lavoro di investigazione effettuato dalla Procura, dal Questore e da tutte le Forze dell’Ordine – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Un fatto così grave non può e non deve definire la nostra identità, né offuscare il volto autentico di una comunità che ogni giorno lavora per il bene comune, la coesione sociale e la sicurezza di tutti. Attraverso la costituzione di parte civile, Frosinone intende ristabilire la verità rispetto a una narrazione fuorviante che può averne intaccato l’immagine. L’unica verità – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – è che la comunità frusinate rigetta ed è lontana da ogni forma di violenza, sopraffazione e illegalità e lo ribadirà in ogni sede”.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

