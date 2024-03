Sparatoria a Frosinone, un arresto: gli ultimi aggiornamenti

Sparatoria a Frosinone: gli ultimi aggiornamenti su quanto avvenuto nella serata di ieri, 9 marzo 2024.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane cittadino albanese di 23 anni per la sparatoria avvenuta ieri nel centro cittadino di Frosinone, in via Aldo Moro.

Contrariamente a quanto diffuso ieri, il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui uno versa ancora in condizioni gravissime in un ospedale della Capitale.

In corso le indagini per stabilire il movente: per gli investigatori il giovane portato in Questura avrebbe agito con altri tre complici.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

