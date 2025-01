Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 La farfalla impazzita

23:30 Porta a Porta

23:51 TG1 Sera

23:56 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ritorno in Paradiso S1E5 – Storie, miti e leggende

22:30 Delitti in Paradiso S10E1 – Gloria mattutina

23:35 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Danilo Rossi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6623

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Fuori dal coro

00:57 La visita

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:34 Zelig

00:53 X-style

01:33 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 John Wick – Capitolo 2

23:47 The Losers

01:38 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

00:00 La7 Doc

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Breakdown – La trappola

23:40 Caos

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:12 I guardiani del destino

23:16 Nemico pubblico

01:51 Arrow

Rai 4

20:31 Criminal Minds X ep.4

21:17 Alert: Missing Persons Unit S1E7

22:00 Alert: Missing Persons Unit S1E8

22:48 Gunpowder Milkshake

00:44 Criminal Minds X ep.4

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 Cape Fear – Il promontorio della paura

23:47 Il castello

Rai 5

20:21 Fuori Binario – La Maremmana

21:14 Art Night Puntata 4 – Magritte, giorno e notte

22:13 Come ridevamo

23:04 Alicia Keys Live in Los Angeles

00:01 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E2

00:45 The Great Songwriters: Richard Ashcroft

Rai Movie

20:55 Stanlio e Ollio – La battaglia del secolo

21:10 A letto con il nemico

22:50 Movie Mag

23:15 L’assoluzione

01:10 Gruppo di famiglia in un interno

Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 28/01/2025

23:55 La nave dei sogni – Viaggio di nozze in Arizona

01:30 Storie italiane

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Altitude – Paura ad alta quota

22:55 Vanessa

00:25 La notte delle verità

Twentyseven

20:20 La signora del West

21:12 C’e’ post@ per te

23:20 Una notte al museo

01:16 Hazzard

02:48 Schitt’s Creek

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:00 The Chosen

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:30 L’amore secondo Dan

23:10 Cupido a Natale

00:55 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:13 Uomini e donne

21:35 Cinquanta sfumature di rosso

23:31 Ticket to Paradise

01:26 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno

23:15 La clinica del viso

01:00 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 Matrimonio alle Bahamas

22:44 Una piccola impresa meridionale

Focus

20:36 Stranezze di questo mondo – PrimaTv

21:26 La vita segreta delle rane – PrimaTv

22:27 Collemboli – L’armata sotterranea – PrimaTv

23:36 Connessione cosmica – i segreti delle piramidi di giza

00:40 Le sette meraviglie del mondo antico

01:38 In fuga verso il futuro – Storia di Elon Musk

Giallo

21:10 Delitti e misteri a Gibsons

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Shetland

TOP Crime

20:23 Major Crimes

21:16 Found

22:59 Law & Order: Special Victims Unit

00:44 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:19 Due uomini e 1/2

21:14 Le morti di Ian Stone

23:04 THE BIG BANG THEORY

00:23 Bob Hearts Abishola

01:11 I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya – Hades capitolo Elisio

DMAX

21:20 Videogame Hunters

23:15 WWE NXT

00:10 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Eugenio Cefis la Leggenda Nera

21:10 Storie della Tv. Il mercato (1984-1993)

22:05 Parlami d’amore (Doc)

23:10 Il profumo delle Zagare

00:00 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Alessandro, l’impero universale

01:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

