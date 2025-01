Paliano riconosciuto ancora una volta “comune virtuoso” da Legambiente

Martedì 28 gennaio, il Comune di Paliano, nell’ambito del 9° Ecoforum del Lazio, organizzato da Legambiente, è stato premiato fra i primi Comuni Ricicloni della provincia di Frosinone come comune virtuoso per la percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

A ritirare il riconoscimento il Sindaco Domenico Alfieri e il Vicesindaco e Assessore alla Gestione dei Rifiuti Simone Marucci.

Le dichiarazioni

«Sono ormai diversi anni che il Comune di Paliano ottiene risultati ragguardevoli – ha dichiarato il Sindaco Alfieri. È dunque una grande soddisfazione ricevere anche questa volta un riconoscimento frutto dell’attenzione dei cittadini palianesi che s’impegnano quotidianamente nel differenziare i rifiuti e che, evidentemente, si mostrano sempre particolarmente sensibili al tema della sostenibilità ambientale. Questa Amministrazione Comunale ha sempre puntato molto sulla questione della raccolta differenziata avendo a proprio supporto l’impegno civico della stragrande maggioranza della popolazione palianese, che nell’arco di pochi anni ha fatto registrare numeri importanti sul fronte delle politiche ambientali ».

«Si tratta di un risultato di cui andare fieri come comunità, raggiunto innanzitutto grazie all’impegno dei palianesi che seguono le regole sulla differenziata e adottano comportamenti corretti. Un successo scaturito anche dal lavoro sinergico tra l’Amministrazione Comunale, gli Uffici del settore, l’azienda Gea e le maestranze che operano quotidianamente sul nostro territorio. Come Amministrazione abbiamo introdotto sistemi innovativi per facilitare la differenziazione di alcuni rifiuti, tra cui l’ecoisola; procede regolarmente il progetto “Raccarta la carta” con la scuola come anche il nostro continuo impegno nel monitoraggio costante dell’abbandono dei rifiuti.” Quella dell’ambiente è una questione trasversale che riguarda tutti ma anche e soprattutto le future generazioni». Questo il commento del Vicesindaco Marucci.

