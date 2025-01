Paliano, inaugurata oggi la Panchina del Rispetto in ricordo di Willy

Paliano – È stata inaugurata oggi la Panchina del Rispetto colorata, per l’occasione, del colore arancione.

Serena Montesanti, Assessore all’Istruzione, commenta così: “In occasione della “Giornata del rispetto” e insieme agli alunni dell’I.C. Di Paliano abbiamo inaugurato la “Panchina del Rispetto”. Si tratta di una panchina arancione, un colore particolarmente significativo che rappresenta l’empatia, la vitalità e coraggio. Il nostro intento è quello di lanciare il messaggio che insieme si può fare la differenza, creando una cultura del rispetto e della gentilezza. Ma il progetto non finisce qui! La Panchina del Rispetto, infatti, sarà completata dall’apposizione di un simbolo che verrà realizzato dagli alunni dell I.C. di Paliano all’interno del contest dal titolo “Dritto al cuore: mai più violenza”. Un concorso che prenderà il via il 7 febbraio, ossia in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo.”

Conclude il Sindaco Domenico Alfieri: “La data di oggi non è stata scelta a caso: è il giorno del compleanno di Willy Monteiro Duarte, il nostro giovane concittadino la cui vita è stata spezzata da una violenza insensata, ma il cui ricordo ci guida oggi verso un messaggio di speranza e impegno. Il suo gesto deve ricordarci che il rispetto è la base di ogni relazione, della convivenza civile, della comunità. Non possiamo permettere che l’indifferenza o la violenza abbiano la meglio. Sarebbe bello che l’idea avuta dall’Assesore Montesanti di istituire la “panchina del rispetto” fosse realizzata in ogni Città. Ringrazio la docente Francesca Pacciani referente bullismo dell’IC per la collaborazione e l’impegno in quanto oggi è solo la prima delle tante iniziative che verrà promosse per il contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza.”