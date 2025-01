Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il Conte di Montecristo – S1E5

22:35 Il Conte di Montecristo – S1E6

23:35 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in incognito

23:50 90°… del Lunedì

01:03 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano Il giorno della memoria – Sergio De Simone

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6621

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

00:56 Memory of the camps

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Avengers: Infinity War – PrimaTv

00:20 Sport Mediaset Monday Night

00:53 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La tregua

00:00 Auschwitz: gli ultimi giorni prima della liberazione

01:15 Tg La7

TV8

20:20 Celebrity Chef – Anteprima

20:25 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Luca Bizzarri – Non hanno un amico

23:35 Valentina Persia – Ma che te ridi?!

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:13 Survive the Game

23:16 Braveheart – Cuore impavido

Rai 4

20:34 Criminal Minds X ep.2

21:18 Wrong Turn – The Foundation

23:09 Bastardi a mano armata

00:42 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:17 Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone

00:27 Il laureato

Rai 5

20:17 Fuori Binario – Le ferrovie della Calabria

21:15 FILM – Quando Hitler rubò il coniglio

23:12 Culture ebraiche lungo la Via Emilia

00:11 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

Rai Movie

21:10 Un uomo chiamato cavallo

23:10 El Verdugo

01:00 Codice: Genesi

Rai Premium

21:20 L’amore viaggia nel tempo

22:50 Il velo nuziale – L’eredità

00:25 Storie italiane

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Il pianista

00:00 Amore e sesso Made in Usa

01:05 Il piacere è donna

Twentyseven

20:23 La signora del West

21:15 Una spia e mezzo

23:10 17 Again – Ritorno al liceo

00:57 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 La rete della libertà

23:20 Indagine ai confini del sacro

23:50 Il figlio di Saul

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Bull

00:35 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:37 Hachiko – Il tuo migliore amico

23:22 A Perfect Fit

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:20 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Sono solo fantasmi

22:51 Vi racconto

22:57 I pompieri

Focus

20:34 Stranezze di questo mondo – PrimaTv

21:27 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

23:20 Le megastrutture delle antiche civiltà

00:27 La perla araba dell’Andalusia – Medina Azahara

01:26 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:10 Tom e Lola

01:10 Shetland

TOP Crime

20:20 The mentalist

21:15 C.S.I. – Scena del crimine

23:00 Law & Order: Special Victims Unit

00:40 Il ritorno di Perry Mason

Italia 2

20:09 Due uomini e 1/2

21:24 One Piece – PrimaTv

23:29 THE BIG BANG THEORY

00:49 Bob Hearts Abishola

DMAX

21:20 Alone

23:15 WWE Raw

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:00 I Giusti tra le nazioni

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il diario di Etty Hillesum

21:10 999, le ragazze dimenticate di Auschwitz

22:05 Diari dell’Olocausto – La Shoah degli adolescenti

23:10 R.A.M Chi disse ‘no’.Gli internati militari italiani

23:30 Scritto, Letto, Detto: Gennaro Cosentino

23:40 Il cancello aperto – 27 gennaio 1945, la liberazione di Auschwitz

00:20 Scritto, Letto, Detto: Gennaro Cosentino

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

