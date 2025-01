Successo prezioso per la Virtus Valmontone in una gara praticamente dominata per quaranta minuti contro una coriacea Fortitudo Scauri.

Valmontone piega Scauri e conquista la seconda vittoria consecutiva: i dettagli

Alla Tensostruttura di via della Pace, l’equilibrio apre la partita con il tabellone fisso sul 14-10 dopo poco più di cinque minuti, con Fedorenko, Maiolo e Yakimoski a rintuzzare il vantaggio (21-15 con 3’). Sul finire gli ospiti assottigliano il ritardo a una sola lunghezza (24-23 dopo 10′).

Il secondo segmento di gara ricalca il copione del precedente, con i quattro di Gelsi che riportano i locali avanti nel punteggio (28-27 dopo 2’). Il quarto prosegue con i viaggianti ad aggiornare i tabellini di pari passo, con Fedorenko ad impattare sul 34-31 al giro di boa. I virtussini continuano a tenere alti i giri del motore e allargano fino al +8 (41-33), trovando soluzioni efficaci dal perimetro e vicino al ferro. Il libero di Cilia spinge il collettivo del duo Cecconi-Chiapparelli in doppia cifra (47-37 al termine dei venti). Al rientro un parziale ospite accorcia le distanze, ma il campo continua ad essere a favore di Maiolo S. e soci (50-46). Uno scambio di colpi caratterizza il match con l’asse Maiolo C.- Fedorenko che fissa il 57-50 con 4’. Valmontone non si scompone respingendo ogni tentativo di rientro di Di Prospero e compagni (63-58). Quarto spezzone esaltante con Scauri che trova in un amen la parità, con il contro break locale piazzato altrettanto velocemente (72-63 dopo 3’). Si accendono gli animi, con i virtussini continuano a martellare l’area avversaria, con la tripla di Cristofari che vale il 75-66 a metà frazione. Si lotta su ogni possesso con i casilini a soffocare ogni velleità di targa lidense, mantenendo l’inerzia stabile. All’ultima sirena è 87-82 con la Virtus Valmontone che conquista una vittoria meritatissima, la seconda consecutiva in altrettante gare del girone di ritorno, facendo esplodere la gioia dei tanti tifosi presenti.

Parziali: 24-23/ 23-14/ 16-21/ 24-24

Virtus Valmontone: Cantiano, Gelsi 7, Pucciarelli 2, Yakimoski 21, Kiir, Cristofari 6, Maiolo C. 10, Fedorenko 13, Maiolo S. 22, Scarozza 3, Cilia 3, Lombardo. All. Cecconi-Chiapparelli