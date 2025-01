Valmontone – Installati 10 nuovi dispositivi di sorveglianza sul territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti: l’annuncio dell’Amministrazione comunale tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook.

Valmontone, installati nuovi dispositivi per contrastare l’abbandono dei rifiuti: il post pubblicato su Facebook dall’Amministrazione Comunale

Valmontone sceglie la responsabilità: attivo il nuovo sistema di controllo contro l’abbandono dei rifiuti.

Con soddisfazione annunciamo l’installazione di 10 nuovi dispositivi di sorveglianza sul territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

L’intervento è stato possibile grazie al prezioso contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, e si aggiunge al lavoro costante della nostra Polizia Locale e delle Guardie Ambientali.

“Proteggere l’ambiente significa proteggere il futuro della nostra comunità,” dichiara il sindaco Veronica Bernabei. “Ogni atto di cura verso la natura è un atto di rispetto verso il prossimo. Con questi strumenti vogliamo dare un segnale forte: a Valmontone, costruire un ambiente sano e decoroso è una priorità per tutti”

“Questa iniziativa non è solo una risposta concreta a un problema, ma un invito alla cittadinanza a unirsi in un percorso di cambiamento,” aggiunge l’assessore all’Ambiente Matteo Leone. “Ogni gesto conta: anche quello che può sembrare innocuo ha un impatto, positivo o negativo, sulla collettività. Con il nuovo sistema non puntiamo tanto a esercitare un controllo coercitivo, quanto piuttosto a lanciare un invito deciso al rispetto della comunità”.

Valmontone guarda avanti: questo è solo un passo verso un progetto più ampio che prevede, nel corso del 2025, l’installazione anche di nuove isole ecologiche informatizzate e nuove forniture di mastelli per tutta la cittadinanza.

Il cambiamento comincia da noi, costruiamolo insieme!

Fonte e foto dalla pagina Facebook Città di Valmontone

