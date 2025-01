Tivoli, ciclista cade dal sentiero: recuperato e ricoverato in ospedale

Nella mattinata di oggi, 26 gennaio 2025, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Roma ha inviato dalle ore 11:00 a Tivoli, presso la strada Colle Ripoli, la squadra 18/A il nucleo SAF e l’elicottero VF Drago 162 per la ricerca e recupero di un ciclista andato fuori dal sentiero e caduto per diversi metri.

Tivoli, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Una volta individuato dall’elicottero, il personale VF a bordo è stato vericellato a ridosso dell’infortunato. Rassicurato e stabilizzato, è stato assicurato ad una barella ed insieme al personale VF delle squadre di terra e del CNS di Roma e provincia, è stato trasportato a mano per alcune centinaia di metri, fino all’ambulanza del 118 dove è stato preso in cura dai Sanitari per delle sospette fratture degli arti inferiori e per il ricovero presso l’ospedale di Tivoli.

Sul posto anche le forze dell’ordine.

