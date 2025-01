Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 gennaio 2025 : scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Mina Settembre – S3E5 – L’odio

22:35 Mina Settembre – S3E6 – La corda si spezza

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1 – Suonate ancora. Il coraggio dei figli della Shoah è stato quello di vivere – Puntata del 26/01/2025

00:50 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S6E16 – Oggetti smarriti

21:50 9-1-1 Lone Star S4E16 – Una casa divisa

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 TG3 Mondo

23:40 Meteo 3

23:45 Fame d’amore

00:30 In Mezz’ora

Rete

20:30 4 di sera weekend

21:20 Zona bianca

00:57 The Killing Jar

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Paperissima Sprint

21:28 Riassunto – tradimento

21:30 Tradimento – PrimaTv

00:12 Pressing

01:42 TG5

Italia 1

20:24 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:08 American Dad! – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Hitler vs Churchill: L’Aquila e il Leone

23:15 Churchill

01:15 Tg La7

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Cani sciolti

23:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

01:55 Come ti ammazzo il bodyguard

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

01:15 Auschwitz – Memorie della Shoah

20 — Venti

21:05 Braveheart – Cuore impavido

00:25 Nfl playoff game 2025

Rai 4

20:27 Alert: Missing Persons Unit S1E6 Tim and Amy

21:20 Endangered Species – Caccia Mortale

23:00 Outback

00:26 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Sobibor – La grande fuga

23:30 Defiance – I giorni del coraggio

01:56 The kill team

Rai 5

20:46 Movie Mag – Puntata del 22/01/2025

21:14 Confine. Culture ebraiche del Friuli Venezia Giulia

22:15 Visioni. Artisti nella Shoah

22:51 La vita che verrà – Herself

00:26 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 The German Doctor

22:45 U-Boot 96

02:25 Un’altra donna

Rai Premium

20:10 Romanzo famigliare – S1E8

21:05 Dalla strada al palco – Puntata del 24/01/2024

23:30 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E88

00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E89

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Hangman – Il gioco dell’impiccato

23:10 La notte delle verità

00:45 Vite da escort

Twentyseven

20:26 La signora del West

21:18 17 Again – Ritorno al liceo

23:11 Scuola di Polizia

00:55 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Storia di una ladra di libri

23:55 L’amore all’improvviso – Larry Crowne

01:30 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:25 Padre Brown

21:15 Miss Marple – È troppo facile

00:55 Boston Legal

La 5

20:11 Endless Love

21:10 A Perfect Fit

22:57 Amici di Maria

Real Time

20:30 Il castello delle cerimonie

22:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:15 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Ma cosa ci dice il cervello

22:56 Nove lune e mezza

00:44 Un mondo sotto social

Focus

20:19 Connessione cosmica – i segreti delle piramidi di giza

21:28 Freedom – Oltre il confine

00:44 Killer snake Island

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Delitti e misteri a Gibsons

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:22 The mentalist

21:16 Il ritorno di Perry Mason

23:15 Maigret e l’arrampicatrice sociale

Italia 2

20:16 Will & Grace

21:15 THE BIG BANG THEORY

22:34 Bob Hearts Abishola – PrimaTv

23:17 Twister

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Border Control Italia

00:20 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

01:20 112: Fire squad

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Antony Molho

20:30 Passato e Presente – L’indipendenza dell’India

21:10 Andremo in città

22:50 Inimitabili – Filippo Tommaso Marinetti – Puntata del 31/03/2024

23:35 Dirò del Rodi

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta)

