Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Ora o mai più

23:55 TG1 Sera

00:00 Techeteche TopTen

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 S.W.A.T. S7E12 – In ostaggio

22:10 S.W.A.T. S7E13 – Squadra 20

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 Blob

20:20 La Confessione

21:15 Al cinema con – Anna Frank e il diario segreto – La presentazione di Maria Latella

21:20 Anna Frank e il diario segreto

23:13 Al cinema con – Anna Frank e il diario segreto – Il commento di Maria Latella

23:15 TG3 Mondo

23:40 TG3 Agenda del Mondo

23:45 Meteo 3

23:50 Il Presidio

00:45 Appuntamento al cinema

00:50 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:31 Schindler’s List – La lista di Schindler

00:43 Argo

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 C’è posta per te

00:51 Speciale Tg5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Kung Fu Panda 3

23:17 Aiuto, ho ristretto i miei amici

01:07 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:10 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:10 Lo smoking

23:11 Dual – Il clone

01:07 Arrow

Rai 4

21:21 Acts of violence

22:56 L’ora della verità -The vanished

00:52 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Il fuggitivo

23:47 Rapimento e ricatto

Rai 5

20:13 Rai 5 Classic pt 38

20:46 Arte all’arte – S1E3

21:15 Gennareniello (Teatro di Napoli, 2025)

22:35 Apprendisti Stregoni – Tonino Conte. Qui ci vorrebbe un regista

23:37 La memoria è un fiume che sempre scorre

00:44 Rock Legends: Elton John

01:06 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Benvenuto Presidente!

22:55 Non sposate le mie figlie!

Rai Premium

21:20 Un passo dal cielo – S8E5 – La bella addormentata – 1 parte

22:15 Un passo dal cielo – S8E6 – La bella addormentata – 2 parte

23:05 Mina Settembre – S3E3 – Figli

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Vanessa

23:00 Saucy! Secrets of the British Sex Comedy

01:00 The Mary Millington Story

Twentyseven

20:24 La signora del West

21:18 Scuola di Polizia

23:08 Il principe delle donne

01:09 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Eroe per caso

22:50 Un’ottima annata – A Good Year

LA7d

20:25 Padre Brown

21:15 Natale alle Hawaii

23:05 L’amore non dorme mai

La 5

20:13 Endless Love

21:10 Rosamunde Pilcher: Leggende e magia

23:01 Vizi di famiglia

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Il Dottor Alì

00:20 Body Bizarre

Cine34

21:00 Sabato domenica e venerdì

23:20 Spaghetti a mezzanotte

01:07 Amami

Focus

20:35 Cose di questo mondo

21:29 Connessione cosmica – i segreti delle piramidi di giza

22:28 In fuga verso il futuro – Storia di Elon Musk – PrimaTv

23:43 Le più grandi meraviglie naturali del mondo

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:10 Vera

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:18 The mentalist

21:16 Maigret e l’arrampicatrice sociale

23:11 Poirot

Italia 2

20:20 Mike & Molly

21:15 Twister

23:38 Within: Presenze

01:29 Holly e Benji Forever

DMAX

20:30 Affari di famiglia

21:25 America Latina: le frontiere del crimine

23:15 Cacciatori di fantasmi

01:05 Border Security: niente da dichiarare

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Lorenzo Pinna

20:30 Passato e Presente – Il Concilio Vaticano II

21:10 Gli indifferenti

22:40 Pentcho

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Il Concilio Vaticano II

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

