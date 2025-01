Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 gennaio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 gennaio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 gennaio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Un passo dal cielo – S8E5 – La bella addormentata – 1 parte

22:30 Un passo dal cielo – S8E6 – La bella addormentata – 2 parte

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:15 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Rookie S6E4 – Nervi saldi

22:10 The Rookie S6E5 – La promessa

23:00 The Rookie S5E13 – Ondata di calore

23:40 Come ridevamo

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 23/01/2025

20:20 Caro Marziano – Speciale Il giorno della memoria – Oleg Mandič

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6619

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:28 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:56 Drive up 2025

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Grande fratello-

01:36 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Harry Potter e la camera dei segreti

00:31 Hunger Games – La ragazza di fuoco

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Uefa Europa League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 Come ti ammazzo il bodyguard

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Chissà chi è

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:12 Fast & Furious – Solo parti originali

23:17 Into the storm

01:09 Arrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.24

21:20 Bolgen – The Wave

23:07 Let It Snow

00:40 Anica appuntamento al cinema

00:43 Criminal Minds IX ep.24

Iris

20:09 Walker Texas Ranger

21:15 Danko

23:20 Danni collaterali

Rai 5

20:20 Fuori binario: la Circumvesuviana

21:15 Luigi Nono. Infiniti possibili

22:24 Suite da Prometeo di Luigi Nono

23:17 The Great Songwriters: Richard Ashcroft

00:04 Rock Legends: Elton John

00:28 Decades Rock: Bonnie Raitt & Friends

Rai Movie

21:10 Non sposate le mie figlie!

22:50 Sulle ali della musica

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 L’altra madre di mia figlia

22:50 Un amore in Cornovaglia

00:25 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 A Good Man

23:15 Black Dawn – Tempesta di fuoco

01:05 Hardcore: la vera storia di Traci Lords

Twentyseven

20:20 La signora del West

21:16 Quo Vadis

00:22 L’amore è un trucco

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il mistero delle lettere perdute

23:30 Guerra e Pace

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Le fate ignoranti

23:15 La finestra di fronte

01:10 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:40 Ti va di ballare?

23:50 Cinquanta sfumature di nero

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Il capo dei capi

01:23 Bagnomaria

Focus

20:35 Stranezze di questo mondo

21:27 Le megastrutture delle antiche civilta’ – PrimaTv

22:27 La perla araba dell’Andalusia – Medina Azahara

23:50 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 Vera

23:10 Capitaine Marleau

01:10 Shetland

TOP Crime

20:16 The mentalist

21:14 Law & Order: Organized Crime

22:04 Law & Order: Unità Speciale

22:56 Law & Order: I due volti della giustizia

23:53 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 The Strangers

23:02 Crimson Peak

01:19 I cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya – I capitoli di Hades 2

DMAX

21:20 Predatori di gemme

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:00 Iconologie Quotidiane. Il Cristo di Port Lligat di Salvador Dalì (pt.7)

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Neutralisti e Interventisti 1914-1915: lo scontro – 23/01/2025

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Alessandro, l’impero universale

22:10 a.C.d.C. Il segreto di Darwin: l’esperimento dei ragazzi indigeni rapiti

23:10 Italia. Viaggio nella Bellezza – Due parchi, un patrimonio – 20/01/2025

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio