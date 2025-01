Furto in un negozio di Anagni: arrestata coppia colleferrina

Giornata movimentata per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Colleferro.

La prima operazione dei Carabinieri di Colleferro

I militari hanno arrestato un uomo 50enne ed una 30enne, intercettati a bordo della loro autovettura lungo la SS. Casilina, nel Comune di Segni, poiché gravemente indiziati di un furto aggravato in concorso di un cospicuo numero di prodotti detergenti presso una rinomata attività commerciale della città dei Papi, il cui titolare si era immediatamente rivolto ai militari della Compagnia di Colleferro che hanno diramato le ricerche.

La coppia arrestata e originaria di un piccolo centro dell’interland colleferrino, è stata successivamente accompagnata presso le aule dibattimentali del Tribunale di Frosinone, che ne convalidava l’arresto rimettendo entrambi in libertà in attesa dello svolgimento del processo.

La seconda operazione dei Carabinieri di Colleferro

La seconda operazione dei carabinieri proseguiva poi nella serata quando, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno rintracciato, a Valmontone, un uomo 42enne e la sua compagna 39enne, già conosciuti, che a seguito di perquisizione personale e veicolare venivano trovati in possesso di capi di abbigliamento, risultati poi asportati da diversi negozi griffati del Centro Commerciale Outlet di Valmontone.

La coppia è stata pertanto denunciata in stato di libertà per ricettazione ed il materiale rinvenuto, per un valore di circa 500,00 euro, interamente restituito ai legittimi proprietari.

La costante attività di contrasto anche ai reati predatori conferma l’attenzione al territorio dei Carabinieri della Compagni di Colleferro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

